Gustavo Álvarez, de Caribbean School, y Jonely Jiménez, del Centro María Mazzarello Alespi, fueron nombrados los Jugadores de la Semana de Buzzer Beater tras concluir la cuarta semana de la temporada del voleibol escolar.

Álvarez, un esquina que cursa duodécimo grado, vio sus primeros minutos de acción este pasado fin de semana en el torneo de su institución, luego de no estar disponible durante las primeras semanas por sus compromisos con la Selección Sub 21 y Sub 19.

Su regreso a las filas de Caribbean ayudó a la escuela a ganar su propio torneo, en el que derrotaron al Colegio Adianez, segundo clasificado del Power Ranking de Buzzer Beater. Este triunfo provocó que el colegio ponceño subiera esta semana del duodécimo puesto al octavo en el escalafón de la plataforma escolar.

“El impacto de Gustavo en su equipo se pudo ver en esta primera semana. Tuvo un impacto inmediato, ayudando grandemente en la ofensiva de Caribbean, así como en el liderazgo. Gustavo es para muchos el mejor jugador de la clase 2026 y ha sido leal a la institución”, dijo Bryan Eloy García, presidente de Buzzer Beater, a Primera Hora .

“De hecho, ya está siendo considerado para integrarse a la Selección Nacional adulta”, agregó.

Jiménez, por su parte, fue pieza clave para que Alespi avanzara a la final del torneo del Colegio Marista de Manatí con una victoria sobre el sexteto anfitrión.

El desenlace fue uno sorpresivo, pues además de superar a las locales, Alespi llegó al partido ubicado en el decimonoveno lugar del Power Ranking de Buzzer Beater, mientras Marista ocupaba el undécimo.

Pero, con este resultado, la institución orocoveña ascendió a la undécima posición y el colegio manatieño cayó a la duodécima. Jiménez tendrá este fin de semana la oportunidad de defender su casa cuando Alespi celebre su certamen invitacional.

“Alespi de Orocovis está sacando la cara por el voleibol de la montaña y lo que está haciendo este programa, liderado por Jonely, es algo digno de reconocer. Tener programas fuera del área metropolitana que compitan a un alto nivel es importante para el voleibol escolar y reconocemos que Jonely ha lucido como una de las mejores esquinas esta temporada”, comentó García.

Además del torneo de Alespi, la acción del voleibol escolar continuará este fin de semana con competencias en Saint Francis School, el Colegio Puertorriqueño de Niñas (CPN), el Colegio Emadrian, el Colegio San Rafael de Quebradillas y la Academia Cristo Rey.