Chicago. Los Bulls de Chicago firmaron el martes un nuevo contrato multianual con el escolta Josh Giddey.

El equipo no reveló los términos financieros. Versiones periodísticas indicaron que el convenio ascendió a $100 millones por cuatro años.

Just in: Restricted free agent Josh Giddey has reached agreement on a four-year, $100 million deal to re-sign with the Chicago Bulls, agent Daniel Moldovan of Lighthouse Sports Management tells ESPN. pic.twitter.com/RtJqf7P679 — Shams Charania (@ShamsCharania) September 9, 2025

Chicago adquirió a Giddey en un intercambio con Oklahoma City en junio de 2024. Se convirtió en uno de los tres jugadores de la NBA en tener al menos 1.002 puntos, 566 rebotes y 503 asistencias junto con LeBron James y Nikola Jokic.

Promedió 14.6 unidades y un récord personal de 8.1 rebotes. Lideró a los Bulls con 7.2 asistencias, siendo titular en 69 de 70 duelos que disputó. Giddey también se unió a Michael Jordan como los únicos jugadores de Chicago en promediar al menos 14 puntos, ocho rebotes y siete asistencias en una sola temporada.

Giddey, sexta selección general en el draft de 2021 y nacido en Australia, totalizó 30 dobles-dobles y siete triples-dobles. También logró un récord personal de 105 triples, ayudando a Chicago a establecer un récord de la franquicia con 1.271 triples en una sola temporada.