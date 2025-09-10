Josh Giddey firma extensión con los Bulls de $100 millones y cuatro años
Chicago adquirió al armador en junio del año pasado en un cambio con el Thunder de Oklahoma City.
PUBLICIDAD
Chicago. Los Bulls de Chicago firmaron el martes un nuevo contrato multianual con el escolta Josh Giddey.
El equipo no reveló los términos financieros. Versiones periodísticas indicaron que el convenio ascendió a $100 millones por cuatro años.
Just in: Restricted free agent Josh Giddey has reached agreement on a four-year, $100 million deal to re-sign with the Chicago Bulls, agent Daniel Moldovan of Lighthouse Sports Management tells ESPN. pic.twitter.com/RtJqf7P679— Shams Charania (@ShamsCharania) September 9, 2025
Chicago adquirió a Giddey en un intercambio con Oklahoma City en junio de 2024. Se convirtió en uno de los tres jugadores de la NBA en tener al menos 1.002 puntos, 566 rebotes y 503 asistencias junto con LeBron James y Nikola Jokic.
Promedió 14.6 unidades y un récord personal de 8.1 rebotes. Lideró a los Bulls con 7.2 asistencias, siendo titular en 69 de 70 duelos que disputó. Giddey también se unió a Michael Jordan como los únicos jugadores de Chicago en promediar al menos 14 puntos, ocho rebotes y siete asistencias en una sola temporada.
Relacionadas
Giddey, sexta selección general en el draft de 2021 y nacido en Australia, totalizó 30 dobles-dobles y siete triples-dobles. También logró un récord personal de 105 triples, ayudando a Chicago a establecer un récord de la franquicia con 1.271 triples en una sola temporada.