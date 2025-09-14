La escolta Ashley Torres anotó 17 puntos y las Explosivas de Moca derrotaron el sábado 59-54 a las Ganaderas de Hatillo para su cuarta victoria consecutiva en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Moca suma cinco triunfos en sus últimos seis partidos y encabezan la tabla de posiciones con marca de 6-2.

Hillary Martínez aportó 14 unidades y Samantha Fuehring 12 con 12 rebotes para las Explosivas.

Essense Booker lideró a las Ganaderas con 28 tantos, seguida por Mckenzie Forbes con 13.

En la capital, las campeonas Cangrejeras de Santurce se escaparon con un triunfo 95-91 frente a las Monarcas de Juana Díaz, en tiempo extra.

Con los reveses, Juana Díaz y Hatillo bajaron al quinto lugar, ambos quintetos juegan para 4-4.

Santurce, por su parte, ascendió al segundo puesto con récord de 5-3, igualadas con las Pollitas de Isabela.

Kamaria McDaniel cargó a las crustáceas con 20 puntos, Oshlynn Brown sumó 18, Shae Kelley 17, Dayshalee Salamán 15 y Brianna Jones 13.

Por las Monarcas, Imani McGee fue la mejor con 30 tantos y 20 rebotes, Tess Amundsen encestó 23 y Gabriela Gregory 13.

Finalmente, en el coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras, las Gigantes de Carolina doblegaron 71-56 a las Cafetaleras de Yauco.

Las Gigantes ocupan el cuarto puesto con una actuación de 5-4. Yauco, que empeoró a 3-5, descendió al octavo.

Teana Muldrow logró 23 puntos, Aisha Sheppard 14, Charity Harris 12 y Tayra Meléndez 11. En causa perdida, Asia Strong consiguió 20 tantos y 10 rebotes. Sydney Cooks marcó 15 y Sierra Moore 10.

La jornada dominical presenta a las Criollas de Caguas (3-4) frente a las Atenienses de Manatí (2-4) y las Pollitas de Isabela ante las Leonas de Ponce (1-5).