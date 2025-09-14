El Equipo Nacional de béisbol Sub-18 concluyó en la quinta posición del Mundial de dicha categoría, al caer vía blanqueada, 7-0, frente a Estados Unidos este sábado, en el Okinawa Cellular Stadium, en Japón.

De esta manera, Puerto Rico repite la posición alcanzada en el Mundial de 2023. El equipo cerró con marca global de 4-4 en el torneo.

En el choque frente a Estados Unidos, los bates boricuas apenas conectaron dos imparables. Los lanzadores Matthew Sharman y Cole Koeniger se combinaron para colgar los siete ceros.

“Las aspiraciones a una medalla se nos fueron al perder frente a Taiwán. En el juego con Estados Unidos veníamos a terminar lo que vinimos a hacer y los muchachos cerraron bien. Entiendo que tuvimos un gran torneo”, expresó el dirigente de Puerto Rico, Eddie González.

La novena boricua acumuló 16 entradas consecutivas sin anotar.

“La ofensiva no fluyó como esperábamos, pero el pitcheo me quitó el sombrero. Hicieron un trabajo excepcional. Ahora toca evaluar lo que falló y lo que se hizo bien, para comenzar a planificar el próximo evento”, añadió González.

Estados Unidos tomó el control desde la primera entrada, con un sencillo de Andrew Costello que remolcó a Aiden Ruiz. En el segundo episodio, un imparable de Coleman Birthwick trajo la segunda carrera y, en el quinto, un ramillete de cinco anotaciones despejó el marcador a favor de los estadounidenses.

El abridor Joniel Cuadrado cargó con la derrota tras permitir las dos primeras carreras en tres entradas trabajadas.

Puerto Rico sumó victorias frente a Italia, Sudáfrica, Cuba y Panamá, y sufrió derrotas ante Corea, Japón, Taiwán y Estados Unidos.

La delegación puertorriqueña regresará al país este lunes, tras completar dos escalas desde Okinawa.