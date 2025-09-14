El excampeón mundial de boxeo Ricky Hatton falleció a los 46 años.

Hatton fue encontrado muerto en su domicilio en el Gran Manchester, según informó el domingo la Press Association británica.

La policía declaró que no consideraba la muerte sospechosa.

“Los agentes fueron llamados por un ciudadano para acudir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 6:45 de la mañana de hoy, donde encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años”, declaró la Policía del Gran Manchester en un comunicado. “Actualmente no se cree que existan circunstancias sospechosas”.

La policía no reveló la identidad del hombre, pero afirmó que estaba trabajando con su familia para emitir un comunicado a los medios.

Los amigos de Hatton se apresuraron a rendir homenaje el domingo por la mañana.

“Hoy perdimos no solo a uno de los mejores boxeadores de Gran Bretaña, sino también a un amigo, un mentor, un guerrero: Ricky Hatton”, publicó el excampeón mundial Amir Khan en X.

“Que la leyenda, Ricky Hatton, descanse en paz”, escribió el excampeón de peso pesado Tyson Fury en una publicación de Instagram, con fotos de ambos juntos. “Solo habrá un Ricky Hatton. No puedo creer que sea tan joven”.

La noticia del fallecimiento de Hatton llega dos meses después de que anunciara su regreso al boxeo en diciembre en un combate profesional contra Eisa Al Dah en Dubái.

Hatton ganó títulos mundiales en peso welter ligero y peso welter.

Ascendió en el boxeo amateur y nacional, y en la cima de su carrera compartió el ring con los mejores boxeadores de su generación, como Kostya Tszyu, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

La sencillez de Hatton también le ganó el cariño de los aficionados de todo el mundo, y habló abiertamente de los problemas de salud mental que padeció tras su retiro del ring.

“Como boxeadores, nos decimos que somos fuertes: entrenamos, sudamos, aguantamos golpes, nos levantamos. Pero a veces la pelea más difícil ocurre en silencio, en la mente”, añadió Khan en X. “La salud mental no es debilidad. Es parte de ser humano. Y debemos hablar de ello. Debemos apoyarnos mutuamente”.

El estilo dinámico de Hatton contribuyó a su popularidad. Consiguió una base de seguidores apasionados en el Reino Unido antes de darse a conocer a nivel mundial con su épica victoria contra Tszyu por el título mundial superligero de la FIB en 2005.

El gran libra por libra, Tszyu, solo había perdido dos veces antes, pero se vio obligado a retirarse en su banquillo frente a 22,000 aficionados en Mánchester.

Hatton más tarde la describió como su mayor victoria, pero fue solo el comienzo de una época en la que peleó en la cima del deporte, con miles de aficionados siguiéndolo a Estados Unidos para disfrutar de grandes peleas.

En una publicación en X, su exrepresentante, Frank Warren, lo describió como un “boxeador de gran talento que inspiró a una generación de jóvenes boxeadores y aficionados como muy pocos lo habían hecho antes”, y añadió que “con razón pasará a la historia como uno de los grandes de este deporte moderno”.

Hatton perdió por primera vez en su carrera contra Mayweather en el MGM Grand de Las Vegas en 2007.

Tras un regreso a casa con entradas agotadas en el estadio del Manchester City un año después, volvió a la cima del deporte para enfrentarse a Manny Pacquiao en 2009, perdiendo en dos asaltos.

Hatton se retiró tras esa derrota, pero tuvo un regreso notable cuatro años después, tras subir de peso y lidiar con problemas de depresión y alcoholismo, además de acusaciones de consumo de drogas.

Aunque perdió contra Vyacheslav Senchenko, el simple hecho de que lograra regresar al ring se consideró un triunfo personal.

Fuera del ring, Hatton fue un hincha del Manchester City de toda la vida.

El club anunció que se le rendiría un minuto de homenaje en el derbi del domingo contra el Manchester United.

“Ricky fue uno de los aficionados más queridos y venerados del City, quien siempre será recordado por su brillante carrera boxística, que lo llevó a ganar títulos mundiales en peso wélter y peso welter ligero”, declaró el City en un comunicado. “Todos en el Club queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en estos momentos difíciles”.

El anuncio del regreso de Hatton al ring a finales de este año se produjo después de su éxito como entrenador, guiando a Zhanat Zhakiyanov hasta la victoria en el título mundial de peso gallo en 2017.