Riga, Letonia. Turquía se clasificó a la final del EuroBasket por primera vez en 24 años, topándose contra el campeón mundial Alemania por la medalla de oro.

El partido por el título se jugará el domingo en Riga. Turquía el viernes 94-68 a Grecia 94-68 en la segunda semifinal, precedida por la victoria de Alemania por 98-86 ante Finlandia.

Grecia y Finlandia jugarán el domingo por el bronce.

Independientemente del resultado, será apenas la segunda medalla de EuroBasket para Turquía. Ganaron la plata cuando fueron anfitriones del torneo en 2001. Alemania obtendrá medalla por cuarta vez después de ganar el oro en 1993, la plata en 2005 y el bronce en el EuroBasket de 2022.

Alemania y Turquía jugaron un amistoso antes de que comenzara este EuroBasket en el DBB Supercup. Alemania ganó ese partido por 73-71 el 15 de agosto.

Alperen Şengün and Team Türkiye advance to the @EuroBasket Finals‼️ pic.twitter.com/nH4TqNjAD7 — Houston Rockets (@HoustonRockets) September 12, 2025

Y en el EuroBasket, ninguno de los dos equipos ha perdido. Ambos tienen foja de 8-0 de cara al duelo del domingo. El ganador será apenas el segundo campeón invicto del EuroBasket en las últimas nueve ediciones del torneo, uniéndose a Eslovenia en 2017.

Turquía 94, Grecia 68

Ercan Osmani anotó 28 puntos y Cedi Osman agregó 17 para liderar la victoria turca. Alperen Sengun terminó con 15 puntos, 12 rebotes y seis asistencias, mientras que Shane Larkin finalizó con 14 puntos y cinco asistencias para Turquía.

Los turcos se fueron al descanso con una ventaja 49-31, con la principal diferencia siendo las pérdidas de balón. Grecia tuvo 12 en los primeros 20 minutos que se convirtieron en 17 puntos para Turquía; Turquía solo tuvo dos pérdidas en la primera mitad, que se convirtieron en dos puntos para Grecia.

Kostas Sloukas lideró a Grecia con 15 puntos. Giannis Antetokounmpo fue limitado a 12 puntos en 30 minutos y capturó 12 rebotes para Grecia.

Alemania 98, Finlandia 86

Dennis Schröder anotó 26 puntos y agregó 12 asistencias para ayudar a Alemania a vencer a Finlandia.

Schröder, jugador de los Kings de Sacramento , acertó cuatro triples y tuvo un perfecto 10 de 10 desde la línea de tiros libres. Franz Wagner, estrella del Magic de Orlando, agregó 22 puntos, incluidos dos triples consecutivos para ayudar a Alemania a construir su mayor ventaja en 49-30 en el segundo cuarto.

Olivier Nkamhoua lideró a Finlandia con 22 puntos. Lauri Markkanen tuvo 16 puntos —acertó 6 de 17 tiros para Finlandia, que estuvo a seis puntos al final del tercer cuarto pero vio a Alemania alejarse.