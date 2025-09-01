El pívot de los Bulls de Chicago, Nikola Vučević, anotó 23 puntos para liderar la muy necesitada victoria de Montenegro el lunes 87-81 sobre Suecia en el torneo EuroBasket. Además, Turquía y Alemania ampliaron su récord a cuatro victorias en la fase de grupos.

Vucevic también capturó 15 rebotes y entregó cuatro asistencias en Tampere, Finlandia, y Montenegro superó un bache en el tercer cuarto para lograr su primera victoria en el torneo continental, manteniendo vivas sus esperanzas de alcanzar los octavos de final.

Pelle Larsson lideró a los suecos con 28 unidades.

Montenegro tenía ventaja de 40-34 al medio tiempo, pero Suecia fue el mejor equipo al regresar del vestuario y superó a sus rivales en el tercer cuarto 31-24 para tomar la delantera. Un fuerte esfuerzo de Kyle Allman, quien anotó diez puntos en menos de dos minutos para darle a su equipo una ventaja de 80-77 con 1:50 por jugar, ayudó a Montenegro a recuperarse y ganar el partido del Grupo B.

La fase de grupos de 24 equipos se está jugando en cuatro países diferentes. Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase de eliminación directa en Riga, Letonia, del seis al 14 de septiembre.

Montenegro puede clasificarse con otra victoria contra Gran Bretaña, posiblemente el equipo más débil del grupo.

Turquía, Alemania extienden su inicio perfecto

Alemania se mantuvo invicta en el Grupo B con una victoria de 120-57 sobre Gran Bretaña, que resistió en las primeras etapas del partido antes de colapsar. Franz Wagner logró un doble-doble de 18 tantos y 10 asistencias en solo 18 minutos de juego y Tristan Da Silva anotó 25 puntos para los alemanes.

Ya clasificada en el Grupo A, Turquía no tuvo problemas para vencer a Estonia con un marcador de 84-64 en Riga. Turquía dominó desde el principio y construyó una ventaja de 12 puntos después de diez minutos.

El pívot de los Rockets de Houston, Alperen Sengun, fue nuevamente decisivo para Turquía con 21 unidades, ocho rebotes y cinco asistencias.

Fue la primera vez desde 2009 que Turquía tiene al menos cuatro victorias en un solo torneo EuroBasket. Estonia cayó a 1-3 antes de su último partido de grupo contra Portugal el miércoles. Turquía enfrentará a Serbia en un partido que determinará al ganador del grupo.