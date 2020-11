Una de las preocupaciones que se ha discutido públicamente tras conocerse que la temporada 2020 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) culminaría en una ‘burbuja’ en el Wyndham Grand Río Mar gira en torno a las medidas de la cancha donde se realizarán los partidos.

El lugar escogido para montar el tabloncillo es el Río Mar Ballroom, un centro de conferencias de 48,000 pies cuadrados, que ubica dentro del hotel en Río Grande y que aparenta tener un techo bajo que afecta la manera en que los jugadores hacen sus tiradas.

Para despejar esa duda, la liga llevó al veterano tirador Álex Galindo para que hiciera varios tiros en esa cancha. El ex jugador de la Selección Nacional, que se ha convertido en un entrenador de tiro con su centro de desarrollo “Shooters Factory”, aceptó la encomienda para apoyar a colegas. Su veredicto es que los jugadores no tendrán mayores problemas, aunque deberán adaptarse al entorno.

“Yo tiré sobre 30 a 40 tiros, diferentes ángulos de la cancha, dándole el arco más grande posible en tiro que sea natural de juego. La verdad es que nunca chocó (con el techo). Claro, van a tener que adaptarse visualmente”, expresó Galindo.

“Cuando entré, antes de tirar, dije: ‘Puede ser que me cambie el tiro’. Pero una vez empecé a tirar no cambié el tiro. Eso sí, yo lo hice sin defensa. Con la defensa puede cambiar un poco, pero un tiro defendido no lo van a tirar tan alto”, agregó.

Galindo entiende que el ajuste más grande para los deportistas será el acostumbrarse a la dureza de los aros, pues los que se utilizarán son los de del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que son muy duros porque no se usan con frecuencia.

“Todos los que hemos jugado en el Choliseo sabemos que es difícil meter la bola porque es un aro tenso. Pero siento que eso va a ser un paraíso para los tiradores. Creo que va a ser un torneo de equipos promediando muchos puntos”, argumentó el alero que jugó 12 temporadas en el BSN.

De hecho, el tabloncillo que se usará a partir del 10 de noviembre -cuando inicie la temporada- será el que está en el Choliseo. “El tabloncillo es A+, la bola rebota bien. Hace un poquito de frío, pero más allá de eso…”, expuso Galindo, que estuvo unos 45 minutos allí.

El deportista añadió que la cancha se siente pequeña y la comparó con instalaciones como la cancha Arquelio Torres Ramírez, de San Germán.

“En San Germán, tú tiras un canasto desde el otro lado de la cancha o tiras un canasto alto y le das a la pizarra. Lo que pasa es que em San Germán, como todo y que le das a la pizarra, es una cancha abierta, allá en Río Grande es cerrada. No es el techo al que todos estamos acostumbrados, pero entiendo que los muchachos se van a acostumbrar y van a hacerlo bien”, explicó.

La temporada 2020 reiniciará el próximo 10 de noviembre con los 10 equipos que veían acción acción al momento de la paralización del torneo debido a la pandemia del coronavirus.

Este evento será posible -en parte- a aportaciones del gobierno como el decreto de créditos contributivos que le fue otorgado al BSN por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, ascendente a $1.6 millones, y una aportación de $50,000 de la Compañía de Turismo. Asimismo, el Departamento de Salud costeará las cerca de 2,000 pruebas moleculares de COVID 19 que se realizarán.