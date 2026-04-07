La NBA, por lo general, guarda lo mejor para el final. Esperemos que esta primavera vuelva a ser así.

Te habrás dado cuenta de que ahora mismo hay mucho baloncesto malo. Las derrotas suceden con una regularidad sin precedentes. Algunos equipos se están hundiendo, lo que está obligando a la NBA a introducir cambios en el sistema de lotería. Hay algunos entrenadores cuyos puestos de trabajo están en peligro; la oficina de Chicago ya ha sido destripada.

Y Giannis Antetokounmpo dice que él y los Milwaukee Bucks necesitan terapia de pareja, lo que no es una buena señal para el futuro que puedan tener juntos.

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Obviamente, nada de eso es bueno.

Pero tal vez el verdadero problema sea que esas historias -todas ellas válidas- están eclipsando lo bueno mientras la NBA se prepara para su mejor momento del año, los playoffs.

El defensor del título, Oklahoma City, está a punto de conseguir otro puesto de cabeza de serie en la Conferencia Oeste, superando de nuevo la barrera de las 60 victorias para mantener a raya a Victor Wembanyama y a un prometedor equipo de San Antonio, que tiene toda la pinta de aspirar al título. Detroit ha pasado de ser el hazmerreír a ser cabeza de serie número uno de la Conferencia Este, y solo ha necesitado dos temporadas para completar ese ascenso.

“Reflexionar sobre dónde hemos estado, reflexionar sobre el trabajo que hemos hecho para llegar hasta aquí, pero entendiendo que esto no es el final”, dijo el entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff. “Crecer de la forma en que este grupo ha crecido junto, tan rápido como lo ha hecho, es especial. Pero tenemos más comida que comer”.

La anotación en la liga está en su nivel más alto en más de medio siglo. Stephen Curry ha regresado de su lesión para ver si es capaz de desatar la magia de la postemporada con Golden State. La carrera por el título de mejor entrenador del año podría estar muy abierta. La carrera por el MVP tiene toneladas de intriga. Wembanyama y Nikola Jokic, de Denver, libraron una batalla épica el pasado fin de semana, al igual que Cooper Flagg, novato de Dallas, y LeBron James, de Los Ángeles Lakers, que se deshizo en elogios hacia los mejores novatos de la liga, como Flagg, Kon Knueppel, de Charlotte, y VJ Edgecombe, de Filadelfia.

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“La liga está en buenas manos con esos novatos”, dijo James, quizás un sentimiento propio de un hombre de 41 años que empezó su carrera en la NBA antes de que naciera ninguno de los miembros de ese trío de estrellas novatas.

Es cierto que ya ha habido más goleadas (hasta el lunes, 261 partidos se habían decidido por 20 o más puntos y 90 por 30 o más) que en cualquier otra temporada de la historia de la liga. Son estadísticas peligrosas, dado lo fácil que es convertirlas en una conclusión de que el producto general de la NBA es malo.

Pero los partidos igualados no han desaparecido.

Esta temporada, 47 partidos de la NBA se decidieron por un punto y 176 por tres puntos o menos. Los totales medios en esas categorías en la última década: 49 partidos de un punto, 177 partidos de una posesión.

¿Se rinden algunos equipos en algunos partidos? Por supuesto.

¿Hubo tanking? Por supuesto que sí.

¿Se aguó el producto? Eso parece.

Los playoffs deberían dejar todo eso en el retrovisor. Eso no quiere decir que no vaya a haber goleadas; las habrá. Pero al menos no habrá tanking.

Basta con echar un vistazo a los partidos más importantes de los últimos días: Nueva York venció a Atlanta 108-105 el lunes (cuando CJ McCollum, de los Hawks, llegó un milisegundo tarde con un lanzamiento de media cancha que entró y habría forzado la prórroga), Houston venció a Golden State 117-116 el domingo y Denver venció a San Antonio 136-134 en la prórroga el sábado. Todos ellos partidos emocionantes. Eso es lo que viene en los playoffs, no partidos como los que Utah perdió por 34 y 35 puntos en un lapso de tres días, como fue el caso la semana pasada.

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El entrenador de Denver, David Adelman, es evidentemente consciente de que la historia existe, sugiriendo que no se juega bien al baloncesto en ninguna parte. Sin que nadie se lo pidiera, habló de ello tras el partido contra los Spurs.

“Me gustaría decir esto, solo un poco fuera de tema, pero lo sé, mundo pesimista, deportes, el pesimismo está en todas partes”, dijo Adelman. “Pagaría por ver jugar a estos dos equipos. Es muy buen baloncesto. Están bien entrenados. Tienen jugadores talentosos y divertidos. Juegan juntos. Wembanyama, un talento increíble. Y por nuestra parte, lo que tenemos... sí, seguro que se puede construir a partir de esto”.

Los Spurs sintieron lo mismo. Jokic estuvo brillante en la victoria de Denver; Wembanyama también lo estuvo en la derrota de San Antonio, y estaba claramente pensando en lo que ese partido podría significar para su preparación para los playoffs.

“Creo que el momento en que se ha producido todo es estupendo”, declaró Wembanyama tras la derrota. “No hay mejor manera de que hubiéramos aprendido. No hay mejor resultado de este partido del que aprender para nosotros”.

Sus ojos ya están puestos en la postemporada. Muchos equipos ya están pensando en ello, ya sea para el play-in que comienza el 14 de abril o para el inicio de los playoffs propiamente dichos el 18 de abril.

Esperemos que el tanking y las goleadas no tarden en olvidarse. La carrera por el trofeo Larry O’Brien espera.

“Creo que la liga tiene tanto, tanto talento y (hay) tantos enfrentamientos y tantos buenos equipos jugando unos contra otros”, dijo Jokic. “Creo que es genial ser aficionado al baloncesto ahora mismo”.