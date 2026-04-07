Ramsés Meléndez tuvo una destacada actuación en la victoria 123-116 de los Capitanes de Arecibo el lunes ante los Gigantes de Carolina, en el partido de mayor anotación de la joven temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Fue su primera integración con el conjunto capitán tras su participación con los Capitanes de Ciudad de México en la G-League.

Meléndez se convirtió en una pieza clave dentro del andamiaje ofensivo de los Capitanes al anotar 35 puntos, con cinco rebotes y tres asistencias para ayudar a Arecibo a mantenerse invicto como local y mejorar su marca en la temporada a 4-2. Su energía, versatilidad y capacidad para producir en momentos importantes marcaron el tono en un partido que se definió por la eficiencia ofensiva de ambos conjuntos.

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El alero lanzó en el juego de 15-10 de campo con tres triples en cuatro intentos y de 13-12 del tiro libre. Se robó además tres balones durante su tiempo en juego.

Los Gigantes (2-1) arrancaron con intensidad al abrir el encuentro con una corrida de 5-0, pero Arecibo respondió de inmediato y tomó ventaja 10-9, iniciando un constante intercambio de canastos que caracterizó el resto del compromiso.

Arecibo cerró el primer parcial al frente 30-29 y logró sostener el control en la primera mitad, que finalizó 62-54. Sin embargo, los Gigantes reaccionaron en el tercer periodo y lograron asumir la delantera en los minutos finales, entrando al último parcial con ventaja mínima.

En el cuarto segmento, los Capitanes retomaron el control con una ofensiva fluida y oportuna, superando 36-28 a Carolina para asegurar el triunfo ante su fanaticada.

Colectivamente, Arecibo lanzó para un 59% de campo y encestó 16 triples, mientras que los Gigantes también brillaron en ataque con un 61% de efectividad.

Jack McVeigh sumó 26 puntos a la causa de los Capitanes, mientras que Jaylen Nowell encabezó a los Gigantes con 25.

Vuelven a caer los Piratas

En Quebradillas, los Mets de Guaynabo resistieron en un cierre dramático para imponerse 89-86 sobre los Piratas.

Con el triunfo, los Mets mejoraron a 3-2, mientras que los Piratas siguen sin conocer la victoria y cayeron a 0-5.

Guaynabo tomó el control temprano con una corrida de 16-4 para adelantarse 18-6 y dominar el primer parcial 31-18. No obstante, Quebradillas reaccionó en el segundo periodo y redujo la desventaja para irse al descanso abajo 48-44.

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En la segunda mitad, los Piratas empataron el marcador a 54 y protagonizaron múltiples cambios de ventaja con los Mets, incluso tomando la delantera en el tercer parcial antes de que Guaynabo cerrara ese segmento arriba 65-62.

El desenlace fue de alta tensión. Con el juego empatado a 86, Jaysean Paige encestó un triple restando 30.8 segundos que resultó decisivo.

Quebradillas tuvo oportunidades en la última posesión, pero no logró convertir desde larga distancia.

Paige lideró a los Mets con 24 puntos. Ysmael Romero añadió 19 unidades y 11 rebotes, mientras que Devin Williams aportó 10 puntos y 12 rebotes. Por los Piratas, Emmanuel Mudiay anotó 30 puntos.

La acción del BSN continúa hoy martes con tres partidos en calendario, incluyendo la visita de los Osos de Manatí a los Criollos de Caguas, en un duelo que rememora la final de 2024. También, los Vaqueros de Bayamón se medirán a los Santeros de Aguada y los Atléticos de San Germán enfrentarán a los Cangrejeros de Santurce.