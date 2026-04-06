Después de sufrir el primer revés de su carrera, la boxeadora boricua Stephanie Piñeiro anunció este lunes a Primera Hora que ha decidido bajar de la división de peso wélter (147 libras) a wélter ligero (140 libras) para su próximo combate previsto para celebrarse en agosto.

Piñeiro cayó el pasado sábado por decisión unánime ante la campeona unificada de peso wélter, Lauren Price, en un intenso combate de 10 asaltos en el Motorpoint Arena de Cardiff, en Gales.

La peleadora puertorriqueña ahora posee una foja de 10-1, con tres nocauts. Price, por su parte, sigue invicta en 10 salidas, con dos anestesiados.

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“Para esta última pelea que fue en las 147 libras lo hice muy bien. No tuve que pasar trabajo haciendo el peso. Me mantuve comiendo en todo momento. Nunca dejé los líquidos. No me deshidraté, así que entendemos que podemos hacer la 140, que allá vamos a ser muchísimo más fuerte”, manifestó Piñeiro a este medio a través de una llamada vía telefónica.

“Vamos a estar un poquito más imposible. Hay que aprovechar las mejores oportunidades y ellos (su promotora Universal Promotions) me están brindando esta oportunidad”, agregó la púgil, de 35 años.

Aunque, por el momento, no ofreció más detalles sobre su próximo combate, adelantó que se llevará a cabo en Estados Unidos.

“Demostramos que estamos en ese nivel”

A pesar de la derrota, que no le permitió destronar a Price y agenciarse los cinturones de las 147 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Internacional de Boxeo (OIB), Piñeiro aseguró sentirse satisfecha con su desempeño.

“Independientemente de que no tuvimos la decisión, me siento bien contenta porque ellos (los fanáticos) sí se la disfrutaron y estuvieron complacidos con mi actuación”, comentó.

“Creo que demostramos que realmente estamos en ese nivel, que entramos al mundo de la elite, por decirlo así, en el boxeo”, añadió la bayamonesa.

No obstante, la boricua no ocultó su desacuerdo con la amplitud de las puntuaciones en las tarjetas de los jueces. Dos de ellos favorecieron a la galesa con tarjetas de 98-92, mientras que un tercero la vio ganar 99-91.

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A lo largo del combate, Price castigó el ojo izquierdo de Piñeiro con ganchos de derecha; sin embargo, en el quinto asalto, la boricua le cortó la boca. A partir de ese momento, le salpicó sangre en su pecho, su camiseta blanca y su pantalón durante el resto de la reyerta.

“Las tarjetas están demasiado alejadas a lo que fue la realidad del combate. Entendíamos que fue un combate bastante cerrado, no tan alejados como lo anotaron los tres, pero, ¿qué puedo hacer yo con eso? No me voy a quedar ahí rochada pensando en que pudo haber sido diferente. Vamos para el gimnasio, a entrenar, prepararnos bien fuerte y hacerlo diferente en la próxima pelea", dijo.

“Lo importante es que el público lo vio de la misma manera que nosotros. Incluso, fanáticos de Gales, la vieron de la misma manera y la encontraron como una falta de respeto hacia mí, después de la gran pelea que presentamos. Lauren nunca había tenido una pelea tan fuerte y una rival que la llevara a tanto peligro, y pudimos hacerlo”, sostuvo.

Su promotora tampoco estuvo conforme con la lejanía de los resultados y lo reconoció mediante una publicación en sus redes sociales. “Aunque respetamos la decisión de los jueces, no compartimos unas anotaciones totalmente alejadas de la realidad”, expresó, por su parte, Universal Promotions.