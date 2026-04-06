Las Cangrejeras de Santurce iniciaron con paso firme la semifinal A de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) al imponerse el domingo en tres parciales sobre las Valencianas de Juncos, en el Coliseo Roberto Clemente, hogar de la escuadra crustácea.

De esta forma, Santurce se desquitó de la derrota sufrida ante Juncos que, de hecho, le puso fin a su invicto en la temporada.

Los marcadores del triunfo fueron 25-14, 25-21 y 25-22.

La serie, pactada al mejor de siete partidos, continuará este miércoles cuando las Valencianas (0-1) reciban a las Cangrejeras (1-0) en el Coliseo Rafael G. Amalbert, a partir de las 8:30 p.m.

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Tamara Otene lideró la ofensiva cangrejera con 19 puntos. Le siguió Andrea Rangel con 17 unidades y Helena Grozer con 10 tantos.

En causa pérdida, la central Naya Gros sumó 11 puntos.

Las Cangrejeras dominaron en ataques (47-30), bloqueos (13-10), servicios directos (1-0), defensas (78-72) y asistencias (13-12).

Por su parte, las Valencianas se destacaron en el renglón de pases, 39-28.

La semifinal B inicia el próximo viernes cuando las Criollas de Caguas reciban a las Leonas de Ponce desde las 8:20 p.m., en el Coliseo Roger Mendoza.