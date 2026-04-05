El juego Yankees y Marlins dura 3 horas y 49 minutos, el más largo en era del reloj de pitcheo

Nueva York. El reloj de lanzamientos de las Grandes Ligas no pudo con el juego entre los Yankees de Nueva York y Marlins de Miami.

La victoria de Nueva York el sábado por 9-7 duró 3 horas y 49 minutos fue el juego de nueve entradas más largo desde que se instauró el reloj de lanzamientos para la temporada 2023, según el Elias Sports Bureau.

Las Grandes Ligas no habían tenido un juego de nueve entradas tan largo desde que Boston venció 13-9 a Baltimore en 3:57 horas el 27 de septiembre de 2022, de acuerdo con Elias.

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La marca previa más alta para un juego de nueve entradas desde que comenzó el reloj de lanzamientos en 2023 era de 3:45, en la victoria de los Athletics por 7-6 de visita ante los Mets de Nueva York el 15 de agosto de 2024.

Nueva York y Miami se combinaron para 379 lanzamientos de 13 pitchers, y los lanzadores de los Marlins dieron 10 bases por bolas, con lo que aumentaron su total a 21 en los dos primeros juegos de la serie. Hubo 21 corredores varados, incluidos 12 por Miami.

El tiempo promedio de un juego de nueve entradas en las Grandes Ligas bajó de 3:04 en 2022 a 2:40 al año siguiente, cuando se instauró el reloj, y disminuyó a 2:36 en 2024, su cifra más baja desde las 2:35 de 1984. Subió a 2:38 el año pasado.

El tiempo promedio de los juegos superó las tres horas por primera vez en 2016. Alcanzó un récord de 3:10 en 2021, antes de que la introducción del dispositivo electrónico PitchCom para pedir lanzamientos ayudara a reducirlo a 3:04 en 2022.