Washington. Shohei Ohtani conectó un jonrón y elevó un elevado de sacrificio para tomar la ventaja, y los Dodgers de Los Ángeles remontaron un déficit de cinco carreras para derrotar 8-6 a los Nationals de Washington y completar una barrida en serie de tres juegos el domingo.

El dominicano Teoscar Hernández y Dalton Rushing también conectaron cuadrangulares por Los Ángeles, que ha ganado cuatro de sus últimos cinco.

Luis García Jr. y James Wood se volaron la barda por Washington, que ha perdido sus últimos cinco.

Los Dodgers anotaron cuatro carreras en la octava entrada ante el cubano Cionel Pérez (0-1), quien llenó las bases antes de que el dominicano Santiago Espinal conectara un sencillo de dos carreras hacia el jardín entre izquierdo y central. Sacaron a Pérez sin que retirara a un bateador después de que otorgó base por bolas a Will Smith, y Clayton Beeter permitió la elección del fildeador impulsadora de Kyle Tucker para empatar el juego 6-6.

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Ohtani luego elevó una pelota al jardín izquierdo que permitió anotar a Espinal para poner la pizarra 7-6. Ohtani se fue de 4-2 y terminó la serie de 15-6 con dos jonrones y seis carreras impulsadas. Tiene 17 producidas en 17 juegos contra los Nationals desde que se unió a los Dodgers.

Jack Dreyer (1-0) lanzó una séptima entrada sin carreras por Los Ángeles. El boricua Edwin “Sugar” Díaz trabajó la novena para su tercer salvamento. Propinó un ponche.

Los Dodgers jugaron por primera vez esta temporada sin el campocorto Mookie Betts, quien fue colocado en la lista de lesionados por una distensión en el oblicuo derecho.

El juego comenzó después de un retraso por lluvia de más de dos horas.