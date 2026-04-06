Yadier López y Edison Mora, ambos jugadores de los Brujos de Guayama protagonizan la disputa por el liderato de bateo de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, luego de completadas seis semanas de acción.

López encabeza el liderato de bateo con promedio de .500, producto de 20 imparables en 40 turnos oficiales.

Muy cerca, aparece su compañero Mora con registro de .491, gracias a 27 indiscutibles conectados en 55 turnos al bate.

La lucha por el campeonato de bateo se anticipa como una de las más interesantes en el tramo final de la fase regular, con las próximas tres semanas llamadas a definir cuál de los dos jugadores de los Brujos terminará al frente de este importante departamento ofensivo.

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En la contienda se acercan Kevin Meléndez, de los Gigantes de Carolina, con promedio de .486 y Misael Ramos, de los Criollos de Caguas, con .469.

En el caso de Mora, busca convertirse en campeón bate por segundo año consecutivo, luego de conquistar el título ofensivo del 2025 con promedio de .427.

De lograr nuevamente la corona de bateo, se convertiría en el primer jugador desde 1989 en conquistar títulos de bateo en temporadas consecutivas, una gesta que logró Diómedes Delgado con los Arenosos de Camuy en 1988 y 1989.

Mora apenas está en su tercera temporada en la Doble A y fue Novato del Año en 2024.