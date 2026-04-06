Los Mets de Nueva York retirarán el número 15 de Carlos Beltrán, quien ingresará al Salón de la Fama del equipo antes de su partido en casa contra los Phillies de Filadelfia el 19 de septiembre.

Beltrán se convertirá en el noveno jugador de la historia de la franquicia al que se retira su número. Anteriormente, Tom Seaver (41), Mike Piazza (31), Jerry Koosman (36), Keith Hernandez (17), Willie Mays (24), Dwight Gooden (16), Darryl Strawberry (18) y David Wright (5) tuvieron sus números retirados.

Los Mets también han retirado los números de los antiguos entrenadores Gil Hodges (14) y Casey Stengel (37), y todos los equipos de las Grandes Ligas han retirado el número 42 en honor a Jackie Robinson.

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El jardinero de los Mets Tyrone Taylor, que actualmente lleva el número 15, cambiará su número por el 28.

Beltrán fue elegido miembro del Salón de la Fama del Béisbol a principios de este año. Anunció que llevaría una gorra de los Mets en su placa. La ceremonia de ingreso en el Salón de la Fama tendrá lugar el 26 de julio.

Beltrán fue contratado como mánager de los Mets de Nueva York el 1 de noviembre de 2019, y luego despedido el 16 de enero de 2020, sin haber dirigido un partido. Nueva York anunció su decisión tres días después de que fue el único jugador de los Astros mencionado por su nombre en un informe de la Major League Baseball sobre el uso ilícito de aparatos electrónicos por parte del equipo para robar señales durante la carrera de Houston hacia el campeonato de la Serie Mundial de 2017, su última temporada.

Fue contratado por los Mets como asistente especial del director general en febrero de 2023. Sigue trabajando como asistente especial del presidente de operaciones de béisbol David Stearns.

Los propietarios de los Mets, Steve y Alex Cohen, publicaron el lunes un comunicado en el que elogiaban a Beltrán como “uno de los mejores jugadores ofensivos de la historia del equipo, que combina potencia y velocidad con una defensa de élite”.

Beltrán dijo que tener su número retirado y entrar en el Salón de la Fama del equipo es “el mayor homenaje posible, y realmente me siento bendecido. Los Mets ocupan un lugar especial en mi corazón. Este verano será increíblemente significativo, desde mi ingreso en el Salón de la Fama del béisbol hasta este honor del Salón de la Fama de los Mets, con la guinda de la retirada de mi número. Estoy profundamente agradecido”.