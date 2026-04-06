Nueva York. Los receptores tuvieron mucho más éxito que los bateadores durante la primera semana completa de las Grandes Ligas con desafíos a los umpires robot, encabezados por los Tigers de Detroit y Dillon Dingler.

La tasa general de acierto con el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, por sus siglas en inglés) fue de 55.2% (299 de 542), con los equipos a la defensiva ganando el 59.7% de los desafíos (175 de 293), incluido un 60.4% por parte de los receptores (169 de 280).

A Aaron Boone, el mánager de los Yankees de Nueva York, está encantado: “Me gusta un poco más. Yo estaba bastante firmemente en contra, lo cual quizá todavía lo esté en cierta medida”.

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Hubo apenas 13 desafíos por parte de los lanzadores, que ganaron seis. Los bateadores tuvieron éxito en el 49.8% (124 de 249).

“Creo que es divertido. Es como su propio juego dentro del juego, casi”, indicó Hunter Feduccia, el receptor de Tampa Bay.

La tasa de acierto subió respecto al 49.5% del año pasado en Triple A, donde la defensa ganó el 53.7% y los bateadores el 49.5%.

Detroit ganó el mayor porcentaje de decisiones con 75% (15 de 20), mientras que Arizona estuvo en 71%, y Baltimore y Cincinnati en 67% cada uno.

Minnesota pidió la mayor cantidad de desafíos con 32, ganando 20 para una tasa de éxito de 63%. Texas tuvo la menor cantidad, ganando 4 de 10.

Cleveland fue el menos exitoso con 32%, con Washington en 38% y San Luis y Texas en 40%.

Los receptores de Detroit quedaron 8-0, con siete triunfos de Dingler.

El impacto del ABS pudo verse cuando Atlanta jugó en Arizona el jueves pasado. Los Bravos iban arriba 2-1 cuando Ryne Nelson de los Diamondbacks lanzó una curva en cuenta de 3-2 a la esquina alta y externa a Ozzie Albies, que Malachi Moore cantó strike. Albies pidió revisión y se encaminó hacia la primera base incluso antes de que el ABS mostrara que el lanzamiento se había salido de la zona de strike por 1.1 pulgadas. La base por bolas inició un rally de ocho carreras en una paliza de 17-2.

“En algunos de estos juegos, ha tenido un efecto más determinante en los resultados de los turnos al bate y en cómo cambian las cosas de lo que quizá incluso pensabas”, manifestó Clayton McCullough, el mánager de Miami.

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Logan O’Hoppe, de los Angels de Los Ángeles, tuvo la mayor cantidad de victorias, con éxito en 10 de 12. Agustín Ramírez, de los Marlins, ganó siete de nueve, y Will Smith, de los Dodgers de Los Ángeles, 8 de 11.

Cal Raleigh, de Seattle, ganó cuatro de nueve, y Shea Langeliers, de los Athletics, tres de nueve.

Entre los bateadores, Mark Vientos (Mets) e Iván Herrera (San Luis) terminaron 3-0. Mike Trout (Angelinos), quedó 3-1, al igual que Kyle Schwarber (Filadelfia) y Jake Fraley (Tampa Bay).

Hunter Goodman ( Colorado) y Luis García Jr. (Washington) terminaron ambos cero de tres.

Boone comentó que el cuerpo técnico y los jugadores de los Yankees revisan a diario los desafíos realizados y las oportunidades que se dejaron pasar.

Los jugadores todavía se están acostumbrando al ABS. Jorbit Vivas (Washington) tocó su casco para señalar que quería apelar el 31 de marzo, cuando los Nationals ya habían agotado sus dos desafíos.

Entre los umpires, Mike Estabrook tuvo 11 de 12 decisiones revertidas (91.7%), Andy Fletcher 15 de 17 (88.2%), Ron Kulpa y Paul Clemons siete de nueve cada uno (77.8%) y Chris Segal 10 de 13 (76.9%), según taptochallenge.com.

Will Little tuvo apenas 1 de 10 decisiones revertidas, mientras que Erich Bacchus estuvo perfecto, sin decisiones anuladas en cinco desafíos. Otros con bajas tasas de revocación con al menos cinco desafíos incluyeron a Emil Jiménez (1 de 5), Jordan Baker (2 de 8), Ryan Additon y Nick Mahrley (ambos 2 de 7) y David Rackley (3 de 10).

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Ofensiva en mínimo histórico

La ofensiva volvió a rezagarse durante los primeros 139 juegos de la temporada de 2,430 partidos.

El promedio de bateo de .234 en las Grandes Ligas bajó desde .239 en la primera semana completa del año pasado, cuando terminó en .245. El promedio suele aumentar a medida que el clima se calienta. El mínimo de una temporada completa de .237 se estableció en 1968.

Velocidad de la recta en máximo histórico

La velocidad promedio de la recta es de 94.6 millas por hora (mph), por encima de 94.1 mph en la primera semana completa del año pasado. La cifra final aumentó en cada una de las últimas cinco temporadas hasta un récord de 94.5 mph en 2025. Era de 91.9 mph cuando MLB comenzó a registrar estos datos por primera vez en 2008.

“Ojalá estuviera enfrentando el mismo pitcheo que en mi año de novato, cuando los tipos tiraban sinkers de 88 millas por hora por el centro del plato. Ese lanzamiento ya no existe”, comentó Austin Hedges, el receptor de Cleveland de 33 años.