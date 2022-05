El canastero Alvin Cruz anunció su retiro después de 22 años en el Baloncesto Superior Nacional (BSN). La información fue publicada en las redes sociales de los Grises de Humacao.

“Dentro de esta mezcla de emociones, me siento complacido y feliz por las innumerables memorias que pude crear durante este camino. El tiempo no pasa en vano y a mis 40 años es por eso que me voy en paz con lo que mi cuerpo rindió y la decisión que he tomado respecto a mi futuro”, escribió el escolta.

Cruz comenzó su trayectoria en el BSN en 1998 con los Vaqueros de Bayamón. Estuvo con la franquicia hasta el 2007. Luego vistió las camisetas de los Gigantes de Carolina, Leones de Ponce, Piratas de Quebradillas, Mets de Guaynabo, Capitanes de Arecibo y los Cariduros de Fajardo antes de los Grises.

PUBLICIDAD

“Humacao, traté de vestir tus colores como jugador, pero mi cuerpo no me lo permitió. Agradezco a la gerencia por permitirme continuar con el equipo en calidad de entrenador de destrezas. Estoy seguro que podré aportar mucho al equipo como parte de este proyecto que nos hemos planteado con la ciudad gris”, concluyó Cruz.

Alvin Cruz es hijo del excanastero nacional Angelo Cruz, gloria del básquet boricua entre finales de la década del 1970, los ochenta y parte de los 90, quien lleva desaparecido ya hace más de dos décadas.