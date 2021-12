El futuro inmediato de Andre Curbelo es incierto. El armador de la Universidad de Illinois no ha participado en los pasados cuatro partidos y se desconoce cuando podrá reintegrarse al equipo.

El pasado 29 de octubre, Curbelo sufrió una conmoción cerebral durante un juego de exhibición contra Indiana (Pensilvania). El escolta de segundo año se perdió el primer partido de la temporada contra Jackson State y estuvo 10 días sin practicar, antes de regresar contra Arkansas State el 12 de noviembre.

Jugó por última vez contra Kansas State en el Clásico del Salón de la Fama, donde estaba visiblemente adolorido. Curbelo estuvo en cacha durante cortos periodos y se lo vio hacer una mueca de dolor, apoyando la cabeza en el pecho del dirigente Brian Underwood, además de recibir tratamiento en el cuello.

Underwood sostuvo que Curbelo está lidiando con un “trauma en la cabeza”.

“Mi plan es no traerlo de vuelta hasta que pueda hacer todo lo que espero”, dijo Underwood. “No se equivoquen, no me importa quién sea, ya sea alguien con gripe o alguien con una lesión, no lo vamos a traer de vuelta para que no sea lo mejor que pueda ser y ponga en peligro cualquier cosa que tenga que ver con su bienestar”.