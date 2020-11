Angel Daniel Vassallo sobrepasó la cifra de 5,000 puntos, Víctor Liz debutó en la ’burbuja’ con 19 unidades y los Leones de Ponce derrotaron durante la tarde del viernes 93-85 a los Brujos de Guayama para quebrar una racha de tres derrotas al hilo en la continuación del torneo 2020 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Vassallo terminó la jornada con 32 puntos, con seis triples en nueve intentos, más seis rebotes con dos asistencias. Llegó al partido del viernes con 4,977 puntos, anotando 17 en la primera mitad. Arribó a los 5,000 puntos con un bombazo restando 5:34 minutos del tercer parcial que elevó la ventaja de los Leones 55-50. De 34 años, el alero alcanzó la cifra en su undécima temporada en la liga.

Ángel Daniel Vassallo arriba a los 5,000 puntos en su carrera en el ⁦@bsnpr⁩ 👏🏻👏🏻👏🏻https://t.co/J7n4unsXNY — Leones de Ponce BSN (@LeonesPonceBSN) November 20, 2020

Después del encuentro, Vassallo expresó al BSN que su meta siempre ha sido superar a su padre, el fallecido canastero Danny Vassallo, quien anotó 7,586 puntos en 19 temporadas.

“Siempre había quería pasarle al viejo mío, pero está difícil, me faltan dos mil y pico largos. Pero honestamente no sabía si lo iba a hacer en un momento dado por las lesiones. Tuve que cambiar mi juego mucho desde el principio hasta ahora. Sin las lesiones jugaba más rápido, me movía mejor, tenía más fuerza. Después de la tercera lesión ha sido a ver cómo descifro, cómo puedo jugar y ha sido el juego colectivo lo que me ha ayudado”, dijo un emotivo Vassallo.

Ponce mejoró a 4-4 después de perder frente a Arecibo, Bayamón y Quebradillas. Tony Mitchell anotó 15 puntos con 11 rebotes, Trevon Scott aportó 14 y Carlos Rivera repartió 11 asistencias en la victoria.

El MVP Seguros Múltiples, Ángel Daniel Vassallo tras sumar 32 puntos en la victoria de los @LeonesPonceBSN sobre los @BRUJOSDEGUAYAMA #PorLaHistoria pic.twitter.com/Zi1U71tikN — BSN Puerto Rico (@bsnpr) November 20, 2020

Por los Brujos, que cayeron a 5-3, José “Money” Rodríguez fue el mejor con 21 puntos, Will Daniels atinó 20, Jordan Howard 19 y Ben Mccauley 12 con 10 rebotes.

El partido fue el primero de una jornada de tres encuentros en el BSN, que incluye el estreno de los Santeros de Aguada a las 9:00 p.m. contra los Capitanes de Arecibo tras superar un brote de COVID-19.