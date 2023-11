Los Equipos Nacionales del Baloncesto 3x3 masculino y femenino tendrán una oportunidad dorada para colocarse a un paso del sueño olímpico cuando se escenifique desde este jueves hasta el domingo la tercera edición del AmeriCup 3x3 de la Federación Internacional de Baloncesto Asociado (FIBA) en el Distrito de Convenciones.

Esta será la primera ocasión que el certamen se celebrará fuera de Estados Unidos, ya que las primeras dos ocasiones se llevaron a cabo en Miami, Florida.

Un total de 34 equipos, 19 masculinos y 15 femeninos, jugarán por la clasificación a uno de los torneos Preolímpicos en sus respectivas ramas. El evento comenzará mañana a partir de las 12:35 p.m. hasta las 10:00 p.m. Los equipos participando en esta primera jornada lucharán por su pase a la llave principal del certamen.

Debido a que Puerto Rico ya está clasificado en las llaves principales de ambas ramas, la selección femenina tendrá su primer juego el viernes, a las 5:00 p.m. y su segundo, a las 8:00 p.m. Mientras que el combinado masculino comenzará su participación en la jornada sabatina a las 5:00 p.m. y 9:00 p.m.

Al ser un torneo en el que se juegan el pase a torneos de clasificación olímpica, los combinados boricuas irán con sus mejores jugadores disponibles. En el caso de la selección femenina, estará compuesta por la veterana Mari Plácido, Ashley Torres, Annelisse Vargas y Tayra Meléndez, quien estará debutando en esta modalidad.

La selección femenina está conformada por Mari Plácido, Ashley Torres, Annelisse Vargas y Tayra Meléndez. ( Suministrada )

El equipo femenino viene de finalizar en la cuarta posición de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, luego de conseguir una medalla de plata en la edición Lima 2019. Sin embargo, Plácido está confiada de que después de recuperarse de la lesión en la rodilla que sufrió en la capital chilena y la integración de Meléndez ayudarán a que el resultado sea uno distinto en la AmeriCup.

“Ya estamos 100 por ciento ready. Tengo mi dolencia, pero no es nada que yo no me pueda recuperar y estoy preparada para el reto... Tayra se ha acoplado superbién, ella sabe que es un juego muy distinto al 5x5, pero ella tiene conocimiento del juego, sabe moverse, es inteligente, nos da fuerza, altura y otra dinámica”, expresó Plácido a Primera Hora.

Meléndez relató que recibió el acercamiento del dirigente Leonel Avilés mientras estaba en Colombia por el pre-preolímpico, en el que las “12 Guerreras” obtuvieron el boleto al clasificatorio olímpico.

“Yo recibí la llamada de Leo, y me lo presentó como algo sin mucho compromiso porque él sabía el compromiso que yo tengo con el 5x5 y ese torneo (preclasificatorio olímpico) era lo más principal para mí, pero necesitaban una contestación lo más pronto posible y me dio la oportunidad”, contó Meléndez.

A pesar de que la también delantera de las campeonas Gigantes de Carolina está enfocada en el baloncesto tradicional, confesó que no descarta adentrarse de lleno en el 3x3 en un futuro muy lejano, como lo hicieron los integrantes del Team San Juan. Y es que, al igual que en la rama masculina, está en mente confeccionar un combinado femenino una vez FIBA apruebe un circuito World Tour 3x3 en esta rama.

“Lo pensaría, creo que es importante que las nenas también tengan esa oportunidad de poder viajar y jugar el 3x3 para seguir mejorando. Algo que se juega con tantos meses entre medio es un poquito más difícil. Obviamente, lo sabemos porque el 5x5, en donde los torneos son en un verano y después no nos vemos en meses”, dijo.

El equipo masculino lo componen Antonio Ralat, Leandro Allende, Adrián Ocasio y Ángel Matías. ( Suministrada )

Por otro lado, la selección masculina contará con Antonio Ralat, Leandro Allende, Adrián Ocasio y Ángel Matías, quien sustituirá a Luis Cuascut. Matías, quien viene de jugar su mejor temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Cangrejeros de Santurce, regresó al 3x3 a mediados de este mes después de tomar una pausa de casi un año.

“Siempre para mí es un honor poder representar los colores de Puerto Rico, así sea en el 3x3 o 5x5. Estamos aquí en este gran evento en Puerto Rico, y sabemos lo que nos estamos jugando. Con Dios por delante, traeremos medalla y clasificaremos al Preolímpico”, comentó Matías.

En su primer año becados para competir en el circuito World Tour de FIBA 3x3, Ralat, Allende y Cuascut han superado las expectativas de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) y el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) con una histórica clasificación a la final del circuito, que se jugará en Yeda, Arabia Saudita, del 8 al 9 de diciembre.

Por ello, están perfilados como uno de los favoritos a ganar esta edición del AmeriCup 3x3 que también contará con los siempre peligrosos equipos de Estados Unidos y Canadá.

Cabe destacar que la selección masculina ya ponchó su boleto a un preolímpico, así que esta sería una oportunidad de conseguir el pase a un segundo. En cambio, la femenina solo le resta este torneo para conseguir la clasificación a un Preolímpico, según informó el coordinador del programa nacional 3x3, Robert Cañada.