“Aquí los que han perdido son la gran fanaticada de Carolina”, así reaccionó el locutor Aniel Rosario tras darse a conocer que los Gigantes pronto se mudarán al pueblo de Canóvanas para jugar la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el Coliseo Carlos Miguel Mangual, según adelantó Primera Hora .

Rosario, quien se ha destacado por animar los juegos del conocido equipo por cuatro temporadas consecutivas, se manifestó en entrevista telefónica con este medio sobre la movida que surge tras el alcalde de dicho municipio, José Aponte Dalmau, decidiera no extender el contrato por el uso del Coliseo Guillermo Angulo a la franquicia deportiva apoderada por Héctor Horta.

“Más allá de eso, me da mucha pena con esta situación porque el gran perdedor es el pueblo de Carolina”, reiteró el integrante de “La Manada” de Zeta 93, quien asegura que su llegada al terreno de los “Tumba Brazos” para ambientar los partidos del equipo marcó un antes y después en las tablas.

“Lo digo con mucha humildad y respeto, nosotros cambiamos el método de trabajar la animación en las canchas de Puerto Rico, las pusimos de moda con el entretenimiento. Eso fue una cosa muy bonita, yo ver todas esas familias disfrutar mi trabajo en la cancha. Me siento muy contento y orgullosos del precendente que marcamos”, sostuvo el también cantante.

Pese a que no se adentró a la polémica que lleva a quienes fueron campeones en la temporada 2023 a llevar el “calentón” al antiguo hogar de los Indios, el también cantante expresó su único deseo en en este proceso.

“Más allá de algún otro comentario, no podría decirte porque sería irresponsable de mi parte decirte de algo que no sé que pudo haber pasado allí, lo único que pido es que los Gigantes y los muchachos tengamos una cancha donde jugar, para poder seguir llevando esa alegría como me caracteriza y como siempre lo hemos hecho”, apuntaló.

Según fuentes de este medio, la administración de los Gigantes invertirá cerca de un millón de dólares para remodelar el recinto deportivo canovanense. Igualmente, se dio a conocer que se han realizado trabajos de limpieza y remoción de equipos en los pasados días.

El Coliseo Carlos Miguel Mangual no cuenta con un sistema de aire acondicionado, pero podría tener capacidad para cerca de 5,000 personas con la instalación de butacas adicionales. Los Gigantes, por su parte, continuarán bajo este nombre y no adoptarán la marca de los Indios.