Dallas. Giannis Antetokounmpo anotó 15 de sus 30 puntos en el último cuarto y Ryan Rollins puso a Milwaukee por delante de manera definitiva con una bandeja a 17,9 segundos del final, mientras los Bucks remontaron un déficit de 13 unidades al inicio del período para vencer 116-114 a los Mavericks de Dallas el lunes por la noche.

Kyle Kuzma añadió un máximo de la temporada de 26 tantos desde la banca para los Bucks, cerrando con una volcada a 14 segundos del final después de robar un pase de saque de Dallas cuando el receptor previsto, Cooper Flagg, resbaló justo más allá de la línea de tres puntos.

Los Mavericks tuvieron la oportunidad de empatar, con la pizarra 116-113, cuando P.J. Washington Jr. fue objeto de falta en un intento desesperado de triple por Antetokounmpo a 1,2 segundos del final. Después de que Washington fallara su segundo tiro libre, su fallo intencionado en el tercer tiro fue desviado por Moussa Cisse de Dallas, pero capturado por Bobby Portis Jr. de Milwaukee.

Flagg, la primera selección del draft del verano pasado, lideró a los Mavericks con un máximo de la temporada de 26 puntos. Brandon Williams añadió 19 en su primera titularidad de la temporada.

Después de que el tiro libre fallido de Washington rebotara en el aro delantero, gran parte de la multitud de Dallas comenzó su versión final del cántico “Despidan a Nico” dirigido al gerente general Nico Harrison.

Antetokounmpo llegó al juego liderando la NBA con un promedio de 33.8 puntos y 19.2 tiros de dos puntos por partido. Solo realizó cuatro en la primera mitad, todos en el segundo período. Terminó con 18 intentos de tiro de campo en total, acertando uno de dos triples.

Anthony Davis de Dallas se perdió su sexto juego consecutivo debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. El entrenador de los Mavericks, Jason Kidd, dijo que Davis está progresando. Los Mavericks también jugaron su octavo partido consecutivo sin Dereck Lively II, quien está fuera por un esguince en la rodilla derecha.