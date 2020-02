En los ojos del presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, posiblemente siete de los 10 equipos que verán acción en el torneo que arranca esta noche tienen posibilidades reales de aspirar a un campeonato.

Y no es solo él, al menos dos apoderados adicionales coincidieron que la temporada número 92 del principal torneo de baloncesto del país será uno de mucha competencia y de buen baloncesto.

“He visto que muchos jugadores están a tiempo y en una o dos semanas habrá jugadores elite en cancha”, manifestó Dalmau durante la presentación oficial del torneo. “Eso eleva el nivel del espectáculo, además de que hay una cepa de jugadores jóvenes que va subiendo”.

“Este año, Aguada fue agresivo en mantener el núcleo y tiene una variedad de veteranos con jóvenes muy interesante. Arecibo tiene la probabilidad de tener a (David) Huertas y (Walter) Hodge temprano. Quebradillas ya tiene a toda su gente, incluyendo a todas las adquisiciones. Bayamón se ve muy bien. Ponce tiene de todo”, expresó Dalmau.

El torneo 2020 del BSN tiene como atractivo la defensa del campeonato que realizarán los Santeros de Aguada, un equipo de un mercado menor, que con sudor y sangre dejó en el camino a equipos como San Germán, Quebradillas y Ponce para levantar el primer trofeo en la historia de la franquicia.

Y según su coapoderado, Joel López, vienen “listos para la guerra, para tratar de lograr el ‘back to back’”.

De hecho, el partido inaugural de la campaña se juega en la Ismael ‘Chavalillo’ Delgado hoy desde las 8:00 p.m., y es el único juego en calendario.

Otro atractivo lo es el regreso de los Mets de Guaynabo, una franquicia de muchos años de gloria en el básquet boricua, de la mano de inversionistas privados y del experimentado dirigente Carlos Calcaño.

“Todo el mundo se preparó bien para competir. La competencia va a estar fuerte”, admitió el apoderado de los Brujos de Guayama, Rafa Rodríguez. “Y no hay enemigos pequeños. Yo he vivido eso. He tenido temporadas en que he comenzado bien y no hemos terminado bien”.

“Creo que todos los equipos están bien confeccionados. Pero arrancando, en el papel, podemos tener el mejor equipo, pero es en el camino que surgen tantas cosas para las que tenemos que estar preparados. Estar listos para cuando llegue el momento difícil reclutar y seguir con el barco en la dirección correcta”, agregó Rodríguez.

De hecho Dalmau destacó precisamente eso, que no es un torneo corto. Con 36 partidos por equipo, los equipos verán lesiones en su plantel y necesitarán saber cómo responder, además de lograr que los equipos mantengan una buena compenetración entre sus jugadores.

Esa química de equipo, es algo que los subcampeones Leones de Ponce tienen muy en cuenta. Según su apoderado, Gerardo Misla, “siempre buscamos jugadores que puedan jugar en conjunto. Y tenemos una plantilla de jugadores que Wil (Caanen, dirigente) puede hacer ajustes o cambios y podríamos empezar con un plantel todo nativo”.

Al preguntársele sobre qué equipos veía mejorados para el torneo del 2020, Misla brindó sus pensamientos.

“Yo pienso que hay equipos que si le llegan todos los jugadores elites cambian la liga, como San Germán y Guayama, pero hay que contar con el campeón (Aguada) siempre”, manifestó Misla. “Un equipo como Bayamón, que le llegue Angelito (Rodríguez). Un equipo de Arecibo con (Renaldo) Balkman y Walter (Hodge) vuelven a ser contendores. Quebradillas tiene un movimiento interesante”.

“Hay muchos equipos que pueden tomar un giro rápido. Mayagüez no es un equipo que quizás mucha gente señale como contendor, pero es un equipo que yo quiero ver. Me encantaría ver jugar a esos muchachos. Será una temporada muy interesante”, dijo Misla.