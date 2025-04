Arecibo. El armador Brandon Knight y el centro Jahlil Okafor tienen algo en común, más allá de haber sido seleccionados entre los primeros 10 turnos en sus respectivos Sorteos de Novatos de la NBA.

Ambos formaron parte de equipos que eran considerados favoritos para ganar el campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en su primer año en la liga, pero se quedaron cortos en sus aspiraciones al ser eliminados temprano en la postemporada.

Knight, escogido en el octavo turno del Draft de 2011 por los Pistons de Detroit, debutó en el BSN en 2023 con los Piratas de Quebradillas, quienes fueron eliminados en la primera ronda por los eventuales campeones, los Gigantes de Carolina.

Mientras tanto, Okafor, elegido en el tercer pick del Draft de 2015 por los 76ers de Filadelfia, se estrenó el año pasado con los Capitanes de Arecibo y fueron sorprendidos por los Osos de Manatí en unos cuartos de final que se decidieron por un canasto de Jhivvan Jackson en los últimos segundos del séptimo juego.

Sin embargo, los dos fueron refuerzos de impacto en las primeras y únicas temporadas que jugaron en la llamada “liga más dura”. Knight fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) del torneo en 2023 después de promediar 24.4 puntos, 4.6 rebotes y 5.2 asistencias por partido. Okafor, por su parte, acumuló una media de 18.2 unidades y 7.5 capturas con Arecibo.

Y estos son los dos nuevos tripulantes que se subirán a la nave capitana, líder de la Conferencia B con marca de 9-5, con la meta de traer de vuelta el campeonato al norte.

Tal y como había adelantado Primera Hora , ambos refuerzos debutarán este sábado en la visita de los enrachados Criollos de Caguas al Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, de Arecibo.

En el caso de Knight, vestirá por primera vez el uniforme de los Capitanes, luego de ser adquirido por la franquicia en febrero, en un cambio con Quebradillas por David Stockton.

“La pasé muy bien la primera vez que estuve aquí, así que estoy ansioso de comenzar a jugar. Llegué un poco más tarde en comparación a la última vez, así que tengo que hacer algunos ajustes. Pero, como dije, estoy emocionado de estar de vuelta en cancha”, admitió Knight en una entrevista con Primera Hora antes de una práctica de Arecibo.

Además de ser su primer juego en el BSN desde 2023, el duelo de esta noche marcará el regreso del armador al básquet. El exenebeísta, de 33 años, no ha competido en una liga profesional desde mayo de 2024 debido a una rotura parcial del tendón peroneo del pie izquierdo que sufrió mientras militaba en Grecia.

Los Piratas habían alegado que esta fue la razón por la que decidieron no traer de vuelta a Knight la campaña anterior, pero el base confesó a este medio que fue él quien optó por tomarse un descanso para recuperarse de una lastimadura que describió como un “esguince en el pie”.

“Estaba en Grecia y sufrí una lesión al final de la temporada, así que personalmente decidí no regresar. Ellos (Piratas) no tomaron esa decisión, así que no sé por qué los de Quebs (Piratas), lamentablemente, dijeron eso. Yo decidí no volver para seguir trabajando en mi cuerpo. Había jugado una temporada larga en Grecia, así que no quería regresar de esa lesión y estar jugando 40 minutos por noche. Mi cuerpo siempre ha estado bien. Simplemente, me tomé mi tiempo y no quería apresurarme en regresar a cancha para una temporada que ya estaba en curso”, contó el canastero.

Knight compartió que en su primer año en la liga local le explicaron lo que era la rivalidad entre Arecibo y Quebradillas, mejor conocida como la “Guerra del Norte”. Aún tiene fresca en su memoria la pasión de los fanáticos de los Capitanes en esos encuentros, que esta vez tendrá de su lado.

“Sabía de eso cuando estaba en Quebs, así que entendía un poco sobre la historia y la rivalidad entre ambos equipos. Aprecio el tiempo que pasé en Quebs. Fue una etapa increíble, pero ahora estoy aquí, y donde sea que esté jugando, mi objetivo siempre será dar lo mejor de mí para el equipo, los entrenadores, mis compañeros, los fanáticos y la ciudad”, comentó.

“Lo que sí recuerdo es que los fanáticos aquí (Arecibo) eran una locura. Eran muy enérgicos. Arecibo siempre ha sido un equipo muy fuerte, así que estoy emocionado de ser parte de eso y tratar de ayudarlos a ganar un campeonato”.

Knight, quien no está pensando en la posibilidad de ganar su segundo MVP, tuvo éxito en Quebradillas en gran parte gracias al apoyo del estelar centro Hassan Whiteside, ahora integrante de los Cangrejeros de Santurce. Esta vez, será acompañado por Okafor, otro pívot importado desde la NBA con la capacidad de dominar la pintura en cualquier noche.

“Okafor es un jugador increíble. Es alguien que también ha tenido una carrera exitosa. Estoy emocionado de jugar junto a él. Es muy talentoso y mi trabajo es asegurarme de que se sienta cómodo. Él estuvo aquí el año pasado, así que mi objetivo es ayudarlo a ser la mejor versión de sí mismo. Tratar de apoyarlo y, como armador, darle el balón cuando lo necesite para que sea exitoso”, expresó el base.

Lo cierto es que la llegada de Knight y Whiteside a los Piratas marcaron el inicio de esta nueva era en el BSN, donde los equipos firman a importados de alto perfil en la NBA.

La liga está más dura con los exNBA

En 2023, eran solo ellos dos y DeMarcus Cousins con los Mets de Guaynabo. Este año, hay más exenebeístas en la liga local, como Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte. Cousins no está actualmente jugando con los Mets, pero se espera que debute el 5 de mayo ante los Capitanes.

“Hace que la liga sea más interesante y competitiva. Hay muchos jugadores talentosos que han tenido éxito en sus carreras y eso es lo que la liga quiere. Queremos que la liga siga creciendo y que sea lo más exitosa posible, así que creo que es emocionante ver a jugadores como JaVale, Danilo, Cousins, de quien escuché que regresa, y Whiteside, mi hermano”, opinó Knight sobre esta ola de exenebeístas en el BSN.

Okafor llega en mejor condición

De otro lado, Okafor de 29 años viene de una tremenda campaña en la G-League, en la que promedió 18.2 unidades y 9.4 capturas en 41 cotejos con los Mad Ants, filial de los Pacers de Indiana. Este rendimiento provocó que los Pacers lo subieran a la NBA y disputara su primer juego en la mejor liga del mundo en casi cuatro años.

“Fue muy especial. Fue un momento muy especial para mi familia y para mí. Cuando recibí la noticia, estaba muy emocionado y llamé a mi papá, mi hermana, mi tía, mi tío… Básicamente, llamé a todos los miembros de mi familia uno a uno para decirles la noticia. Ellos han visto cuán duro he trabajado para lograr lo que he alcanzado. Sabía que estarían felices y quería compartir ese momento con ellos”, recordó Okafor.

No obstante, el centro confesó que no tiene planes de regresar a la G-League la próxima campaña. Su intención es regresar al extranjero. En el pasado, jugó en la CBA de China y en la ACB de España.

De hecho, cuando arribó al BSN en 2024 venía de competir en China con el club Zhejiang Lions. Ahora, luce en mejor condición y esto lo acredita a la cantidad de minutos que jugó en el torneo de desarrollo de la NBA.

“Probablemente, estoy en mejor condición esta vez porque jugué más minutos en la G-League en comparación a China porque allá un solo refuerzo puede estar en cancha a la vez. En China estaba jugando como 10 minutos por juego y en la G-League estaba promediando más de 30”, indicó Okafor.

Jahlil Okafor en su primera práctica con los Capitanes de Arecibo en 2024. ( Suministrada / Capitanes de Arecibo )

El experimentado pívot aseguró que estaba listo para esas batallas que se darán en la zona pintada con figuras como McGee, Whiteside y Cousins, a quienes enfrentó en numerosas ocasiones en la NBA. En cambio, su meta es la misma que la del año pasado, sin importar cuánto haya elevado el nivel de competencia.

“El año pasado, pensábamos que podíamos ganarlo todo, pero los Osos tenían como a cinco refuerzos y eso los hizo un equipo completamente distinto. Fue un reto para nosotros. Es muy temprano para que pueda decir si este equipo de los Capitanes que confeccionaron es mejor que el del año pasado, pero estoy emocionado por empezar”, apuntó.

“Brandon y yo estamos creando química rápidamente. Es una persona súper llevadera, así que es fácil trabajar con él. He sido fanático de él antes de que tuviera la oportunidad de jugar con él”, abundó.

Gabriel “Gaby” Miranda, director de operaciones de los Capitanes, informó a este medio que el plan de la franquicia es mantener junto al trío de Knight, Okafor y Jonah Bolden, pero esto podría cambiar dependiendo del rendimiento de este último en las próximas semanas. Bolden registra un promedio de 8.8 tantos y 7.1 rebotes en 14 desafíos.