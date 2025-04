Bayamón. El italiano Danilo Gallinari lleva más de un mes jugando en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Vaqueros de Bayamón y no le ha ido mal.

En estas primeras semanas, el veterano delantero se ha consolidado como el segundo mejor anotador de los líderes de la Conferencia A, con un promedio de 19.2 puntos por partido.

El estilo del BSN le recuerda a la Lega Basket Serie A (LBA) de Italia, el torneo que ha seguido desde su niñez y en el que jugó durante los primeros años de su carrera. Sin embargo, hay un aspecto del BSN que le vuela la cabeza a Gallinari. Y es que Italia, un país con casi 59 millones de habitantes, cuenta con una liga compuesta por 16 equipos.

Uno de ellos es el Trapani Shark, que representa a la ciudad de Trapani, ubicada en la isla más grande del mar Mediterráneo, Sicilia, una región con una población cercana a los 4.8 millones y una extensión de 9,830 millas cuadradas. Por otro lado, en Cerdeña, otra isla italiana con 1.6 millones de habitantes y 9,134 millas cuadradas, juega el club Dinamo Basket Sassari. Mientras tanto, Puerto Rico, una isla muchísimo más pequeña de 3,435 millas cuadradas donde viven 3.2 millones de personas, tiene una liga conformada por 12 equipos.

“Para mí es increíble, cuando la comparo con la liga italiana, con la que crecí. Por ejemplo, Sicilia y Cerdeña, dos islas en Italia que son dos veces más grandes que Puerto Rico, solo tienen un equipo. Aquí, en Puerto Rico, hay 12 equipos y cada uno tiene su propio dueño y cancha. El Coliseo José Miguel Agrelot, que es el mejor, no lo usan en la liga, solo para la Selección Nacional. Una liga como esta en una isla tan pequeña es algo alucinante. La gente está enfocada en el baloncesto”, comentó Gallinari tras la victoria del martes de Bayamón sobre los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Rubén Rodríguez.

El italiano Danilo Gallinari, de los Vaqueros de BAyamón, en acción contra los Cangrejeros de Santurce. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Antes de atender a varios fanáticos que lo esperaban en las afueras del estacionamiento de los jugadores, el italiano se detuvo para conversar un rato con GFR Media acerca de su primer mes en la “liga más dura”.

El canastero, de 36 años y 6′10″ de estatura, salía de los camerinos después de ayudar a los Vaqueros a remontar un déficit de 18 puntos contra sus rivales de la Conferencia A. Era otro día más en la oficina.

“Este primer mes ha sido genial. Estuve hablando con Carlos Arroyo (coapoderado de los Vaqueros), que me orientó de lo que podía esperar en la isla. Tuve la oportunidad de venir el año pasado con el Equipo Nacional de Italia, que fue una experiencia increíble. Esas experiencias me ayudaron a entender cómo sería jugar aquí”, indicó.

Danilo Gallinari, de Italia, maneja el balón contra Baréin en el inicio del Repechaje Olímpico en el Coliseo de Puerto Rico. ( Nahira Montcourt )

Y es que Gallinari formó parte del quinteto italiano que cayó ante Puerto Rico en las semifinales del Repechaje Olímpico, celebrado el verano pasado en el “Choliseo”. Meses después, regresó a la isla, esta vez con el nombre de los Vaqueros en el pecho, en lo que ha sido apenas su tercera experiencia a nivel de clubes fuera de la NBA.

“En lo que respecta al baloncesto, con las reglas y todo, el BSN es como FIBA. Para mí, este estilo de juego no es nuevo porque es con el que crecí mientras jugaba con la Selección Nacional”, confesó. “La atmósfera ha sido asombrosa. A veces visitamos otras canchas y ellos van allá a apoyarnos, y se siente como si estuviéramos jugando en casa”.

Lo cierto es que el canastero, con 14 años de experiencia en la NBA, ha tenido la oportunidad de recorrer distintas partes de Puerto Rico en esta primera etapa del torneo.

Dando la vuelta por la isla

Aunque forma parte de un temible trío de importados junto a JaVale McGee y Chris Duarte, cada uno ha guiado por su cuenta hacia municipios del área oeste, como Aguada, Mayagüez y San Germán. Viajes que toman más de dos horas desde Bayamón. Una experiencia muy distinta a la NBA, donde todos los equipos viajan a sus canasteros en sus propios buses o aviones privados.

“Es algo nuevo, pero es bueno. En lo personal, me gusta conducir. Yo me monto en el carro, hablo con mi familia, amigos, escucho un poco de música y eso hace que los viajes de horas sean más fáciles. Es mejor de ida porque puedes ver los paisajes. De vuelta estás a oscuras y no puedes ver mucho”, relató.

Gallinari compartió que el verano pasado y durante la pretemporada hizo un poco de turismo, pero desde que arrancó la competencia no ha tenido tiempo. Le gustaría ir a El Yunque antes de que finalice la temporada. “Me gustaría ir para estar en contacto con la naturaleza”, apuntó.

La realidad es que los Vaqueros están en un buen momento. Tienen un récord de 12-2, el mejor de la liga, y atraviesan una racha de cinco victorias sin McGee por enfermedad. Gallinari, Duarte y el elenco nativo se han encargado de mantener a Bayamón en la cima del torneo.

“Creo que eso demuestra lo bueno que podemos ser. Extrañamos a JaVale, estamos listos para que vuelva y nos ayude. Pero esta racha ha sido importante, especialmente para los jugadores que están jugando en la posición de JaVale, como ‘Pelacoco’ (Luis Hernández) y Renaldo Balkman. Han hecho un buen trabajo”, opinó.

Gallinari y los Vaqueros volverán el viernes al tabloncillo, cuando visiten a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente.