Miami. Fiscales federales investigan patrones de apuestas inusuales relacionados con el desempeño de Terry Rozier en un partido con los Hornets de Charlotte hace casi dos años. La NBA confirmó el jueves que es parte de la misma investigación que acabó con la suspensión de por vidad de Jontay Porter de los Raptors de Toronto.

The Wall Street Journal fue el primer medio en informar sobre la investigación al indicar qie Rozier —quien jugaba para los Hornets en la fecha en cuestión, y ahora es parte del Heat de Miami— no ha sido acusado de ningún delito, ni ha sido acusado de actuar incorrectamente.

La NBA aseguró que investigó el asunto en su momento y no encontró que se quebrantaron las reglas de la liga.

“En marzo de 2023, la NBA fue alertada sobre una actividad de apuestas inusual relacionada con la actuación de Terry Rozier en un partido entre Charlotte y Nueva Orleans”, dijo el portavoz de la NBA Mike Bass en un comunicado, primero publicado en The Wall Street Journal y posteriormente difundido a The Associated Press y otros medios.

“La liga llevó a cabo una investigación y no encontró una violación de las reglas de la NBA. Ahora estamos al tanto de una investigación por parte de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York relacionada con este asunto y hemos estado cooperando con esa investigación”, añadió.

La fiscalía no comentó de inmediato. El Heat y los Hornets se remitieron al comunicado de la NBA cuando se les pidió un comentario.

El partido en cuestión entre los Hornets y Pelicans de Nueva Orleans se disputó el 23 de marzo del 2023. El escolta disputó los primeros nueve minutos y 36 segundos de ese partido. No sólo no regresó esa noche, citando una dolencia en el pie, si no que no volvió a jugar el resto de la campaña. A Charlotte le restaban ocho encuentros y no peleaba por los puestos de postemporada, por lo que no fue inusual que Rozier fuera descartado para los últimos duelos de la temporada.

En ese partido del 23 de marzo, Rozier terminó con cinco puntos, cuatro rebotes y dos asistencias en ese primer período —un cuarto productivo, pero muy por debajo de su producción total habitual para un partido completo.

Publicaciones que aún permanecen online del 23 de marzo de 2023 muestran que algunos apostadores estaban furiosos con las casas de apuestas esa noche cuando se hizo evidente que Rozier no iba a regresar a la cancha después del primer cuarto. En redes sociales muchos comenzaron a decir que algo “sospechoso” había ocurrido respecto a las apuestas sobre sus estadísticas de esa noche.

Un apostador frustrado publicó una imagen de un billete con una apuesta de $65 dólares que le habría dado $401.95. El apostador puso que habrían más de 6.5 goles en el juego de la NHL entre Tampa Bay y Ottawa y más de 8.5 rebotes para Julius Randle, ambos acertados. Pero no pudo cobrar el billete porque Rozier terminó muy por debajo de su apuesta de 32.5 puntos combinados, asistencias y rebotes. El apostador eligió a Rozier para superar esos números.

Otro apostador publicó que recibió “información interna” de que Rozier iba a dejar el juego temprano y mostró una imagen de cómo convirtió una apuesta de $122 en un pago de $222.

Algunas casas de apuestas ofrecieron apuestas de Rozier —sus totales para esa noche generalmente se establecieron alrededor de 21.5 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes— el 23 de marzo, pero las retiraron horas antes del inicio del juego Charlotte-Nueva Orleans.

No estaba claro por qué sucedió eso, y algunos apostadores se preguntaron en voz alta por qué se había realizado ese movimiento inusual. Rozier nunca estuvo en el informe de lesiones del equipo antes del juego.

Rozier, de 30 años, está en el tercer año de un contrato de cuatro años por 96,3 millones.

El veto a Porter llegó después de una investigación similar sobre su desempeño y las llamadas “apuestas prop” —apuestas donde los apostadores pueden elegir si un jugador alcanzará un cierto estándar estadístico o no durante un juego. En abril pasado, la NBA vetó a Porter de por vida después de que una investigación de la liga encontró que divulgó información confidencial a apostadores deportivos y apostó en juegos, incluso que su equipo perdería.

La investigación de Porter comenzó una vez que la liga se enteró gracias a “operadores de apuestas deportivas con licencia y una organización que monitorea los mercados legales de apuestas” sobre patrones de apuestas inusuales que rodearon el desempeño de Porter en un juego el 20 de marzo de 2024, contra Sacramento.

La liga determinó que Porter proporcionó información a un apostador sobre su propio estado de salud antes de ese juego y dijo que otro individuo —conocido por ser un apostador de la NBA— hizo una apuesta de $80,000 de que Porter no alcanzaría los números establecidos para él a través de un libro de apuestas en línea. Esa apuesta habría ganado $1.1 millones.

Los detalles específicos de las apuestas que desencadenaron la investigación sobre el juego Hornets-Pelicans son desconocidos.