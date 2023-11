Con su boleto ponchado al torneo preolímpico de París 2024, la estelar escolta Arella Guirantes tiene plena confianza de que Puerto Rico conseguirá en febrero el anhelado pase al básquet de las Olimpiadas.

La Selección Nacional de Baloncesto femenino hizo oficial su clasificación tras las dos victorias sobre Colombia y Venezuela y el triunfo de Canadá ante el combinado colombiano.

“Con el grupo que tenemos, creo que todo es posible para ser honesta. Especialmente, cuando todas tenemos cohesión como equipo. Tenemos mucho talento y muchas piezas que contribuyen. Cuanto más empujemos en juegos incómodos y continuemos creciendo, pienso que será mayor la posibilidad de que juguemos en las Olimpiadas”, comentó Guirantes en una videollamada desde Medellín, Colombia.

PUBLICIDAD

El preolímpico consistirá de cuatro torneos que se disputarán en distintas partes del mundo, con cuatro equipos por grupo, para un total de 16. Los tres equipos mejor clasificados de cada torneo obtendrán el pase a los Juegos Olímpicos.

Puerto Rico 🇵🇷 ✈️ aseguró su boleto a los Torneos de Clasificación Olímpica de febrero en 2024 🎟️ #FIBAOQT x #Paris2024 I @fbpur pic.twitter.com/MrZXByeFwN — FIBA en español (@FIBA_es) November 11, 2023

Para el Torneo Preclasificatorio Olímpico, Puerto Rico con sus mejores jugadoras disponibles como Guirantes, quien fue la mejor del quinteto patrio en el pasado AmeriCup con un promedio de 20.4 puntos, 6.7 rebotes y 2.6 asistencias. Asimismo, el Equipo Nacional también contó con la pívot nacionalizada Mya Hollingshed, que lideró la ofensiva del combinado boricua en la victoria frente a Venezuela con 16 unidades y 11 capturas.

Entre las otras 10 canasteras que figuraron en el seleccionado estuvo la veterana armadora Pamela Rosado, Kaela Hilaire, Ahlana Smith, Allison Gibson, Brianna Jones, Tayra Meléndez, Ashley Torres, Isalys Quiñones, India Pagán y Jacqueline Benítez.

“Nuestra meta aquí obtener el pase al clasificatorio, así que lo estamos tomando paso a paso. Estoy contenta que cumplimos con esta meta y que el proceso para lograrlo fue uno incómodo. Eso nos enseñó que nos quedan algunos detalles por trabajar como equipo”, indicó Guirantes.

De los dos partidos que ha tenido la Selección Nacional en el Preclasificatorio, el más incómodo para las “12 Guerreras” fue en la primera jornada contra Colombia. En los 40 minutos de acción, Puerto Rico no encontró su ofensiva como colectivo, pero se apuntaron la victoria gracias a una mágica actuación de Guirantes.

La escolta, que está también compitiendo en la Euroliga con el club italiano Beretta Famila Schio, terminó la noche anotando 39 de los 80 puntos del quinteto boricua frente a Colombia. Guirantes fue la única jugadora que finalizó con doble dígitos en unidades ante el combinado colombiano.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Guirantes aseguró que el equipo no tiene problemas en el lado ofensivo y esa noche, simplemente, era ella quien tenía la mano caliente y anotaba todo lo que lanzaba.

“Eso fue uno de esos juegos que todo lo que tiras entra. No sucede todo el tiempo, pero en el caso de una jugadora como yo puede pasar cualquier día y creo que mis compañeras creyeron en mí y optaron por confiar en mí. No fue que ellas no pudieron anotar o no fueron agresivas, sino que al ver que todo lo que tiraba entraba, decidieron seguir alimentando la mano caliente. Lo mismo sucedió ayer con Mya”, sostuvo.

Aunque ya es oficial su pase al preolímpico, la Selección Nacional volverá este domingo al tabloncillo del Coliseo Iván de Bedout en Medellín, Colombia, para enfrentarse a Canadá a las 5:00 p.m. en la tercera y última jornada del Preclasificatorio Olímpico.