James Harden, jugador de los Cavaliers de Cleveland, fue arrestado el sábado en Houston por un cargo menor de portar ilegalmente un arma en un vehículo motorizado, según la Oficina del Secretario del Tribunal de Distrito del Condado de Harris.

Harden fue arrestado a las 3:41 de la mañana y fichado poco antes de las 5:00 a.m.; luego pagó una fianza de $100 y fue liberado de la custodia policial, de acuerdo con los documentos de acusación, que indicaron que tenía una pistola a la vista y que no estaba en una funda.

PUBLICIDAD

Su comparecencia inicial está programada para el 22 de junio, según el sitio web de la oficina del secretario. Harden figura como residente de Houston en los documentos judiciales.

“Los Cavaliers de Cleveland están al tanto del arresto de James Harden esta mañana y están en el proceso de recopilar información adicional. Estamos en contacto con James y con sus representantes y seguiremos de cerca los acontecimientos a medida que haya novedades. Por el momento, no haremos más comentarios”, señalaron en un comunicado.

Un mensaje enviado a los representantes de Harden por The Associated Press para solicitar comentarios no recibió respuesta de inmediato.

Harden, de 36 años, acaba de terminar su 17ª temporada en la NBA y tiene derecho a ejercer una opción de $42.3 millones para regresar a los Cavaliers la próxima temporada.

Indicó, cuando la participación de Cleveland en los playoffs terminó con una derrota ante los Knicks de Nueva York en las finales de la Conferencia Este, que le gustaría permanecer con el club, lo que sugiere que estaría dispuesto a renunciar a la opción en favor de un contrato más largo con los Cavaliers.

Harden es 11 veces All-Star y ha sido elegido ocho veces para el All-NBA; obtuvo los honores de MVP en la temporada 2017-18 mientras jugaba para los Rockets de Houston.