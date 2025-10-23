El escolta del Heat de Miami, Terry Rozier, y el técnico de los Trail Blazers de Portland Chauncey Billups, han sido arrestados en relación con una investigación federal sobre apuestas deportivas, según informaron el jueves a The Associated Press personas familiarizadas con el asunto.

Dos personas hablaron con AP sobre Rozier bajo condición de anonimato porque no podían discutir públicamente los detalles de la investigación. Una de estas personas también informó a AP sobre el arresto de Billups.

La NBA no hizo comentarios de inmediato. La liga ha investigado previamente a Rozier y todavía investiga las acciones de Malik Beasley, exjugador de Detroit, según una de las fuentes informó a AP.

Rozier se uniformó para el partido del Heat contra el Magic en Orlando la noche del miércoles, aunque no participó en el juego. Fue detenido en Orlando la madrugada del jueves. El equipo no comentó de inmediato sobre el arresto.

Se dejó el jueves un mensaje al abogado de Rozier, Jim Trusty.

Trusty previamente le dijo a ESPN que a Rozier se le informó que una investigación inicial determinó que no había hecho nada malo después de reunirse con investigadores de la NBA y el FBI en 2023, informó la cadena deportiva.

Se esperaba que el director del FBI, Kash Patel, y otras autoridades iban a proporcionar más información en una conferencia de prensa el jueves.

El caso fue presentado por la misma oficina del fiscal de Estados Unidos en Brooklyn que anteriormente procesó a Jontay Porter, ex jugador de la NBA. El ex centro de los Raptors de Toronto se declaró culpable de cargos por retirarse anticipadamente de los juegos, alegando enfermedad o lesión, para que aquellos que estaban al tanto pudieran ganar mucho apostando a que él no cumpliría con las expectativas.

Un juego que involucra a Rozier que ha estado en cuestión se disputó el 23 de marzo de 2023, un enfrentamiento entre los Hornets y los Pelicans de Nueva Orleans. Rozier jugó los primeros nueve minutos y 36 segundos de ese juego, y no solo no regresó esa noche, citando un problema en el pie, sino que no jugó nuevamente esa temporada.

Charlotte tenía ocho partidos restantes y no estaba en contención para los playoffs, por lo que no parecía particularmente inusual que Rozier fuera descartado para los últimos compromisos de la temporada.

En ese juego del 23 de marzo, Rozier terminó con cinco puntos, cuatro rebotes y dos asistencias en ese período inicial, un cuarto productivo, pero muy por debajo de su producción total habitual para un partido completo.

Publicaciones aún en línea del 23 de marzo de 2023 muestran que algunos apostadores estaban furiosos con las casas de apuestas esa noche cuando se hizo evidente que Rozier no iba a regresar al duelo Charlotte-Nueva Orleans después del primer cuarto, con muchos recurriendo a las redes sociales para decir que algo “sospechoso” había ocurrido con respecto a las apuestas que involucraban sus estadísticas para esa noche.