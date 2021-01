En medio de la pandemia de coronavirus, la NBA también está experimentando una epidemia de juegos abiertos. Uno solo puede preguntarse si las dos están relacionadas.

Los juegos se están convirtiendo en palizas mucho más de lo habitual durante las primeras tres semanas de esta temporada de la NBA. Tal vez sea porque no hay fanáticos en la mayoría de las canchas, tal vez sea porque los equipos están cansados de jugar con un poco menos de descanso del que han tenido en los últimos años, o tal vez sea porque las tensiones de un mundo COVID-19 están pesando mucho en los jugadores.

Probablemente sea una combinación de todo eso y más.

Pero los números también son un poco abrumadores: el margen promedio de victoria en este momento en la NBA, alrededor de 12.3 puntos por juego, está en camino de ser el más grande en la historia de la liga. Y la tasa de equipos que ganan por 30 puntos o más -ha ocurrido en el 20% de los partidos jugados hasta ahora- rompe lo que ha sido la norma incluso en esta era del juego con la avalancha de tiros de tres puntos y de ritmo más rápido.

“Esta va a ser la temporada más loca de la NBA”, dijo el dirigente de Brooklyn, Steve Nash. “Ya hemos visto algunas puntuaciones increíbles y rarezas, por lo que creo que tratar de ser adaptativo y continuar trabajando en las cosas, y aprender a través de los juegos tanto como de cualquier otra cosa en lugar de solo las prácticas, es simplemente esencial”.

La temporada pasada, un equipo de la NBA tomó una ventaja de 30 puntos en el otro 10% del tiempo. La temporada anterior, 2018-19, esa tasa fue del 11%. El año anterior, 9%.

Milwaukee ha jugado 11 partidos y tuvo ventajas de 30 puntos en cuatro de ellos; los Bucks tuvieron un margen de 25 puntos en su victoria sobre Orlando por marcador final de 121-99 el lunes. Los Clippers de Los Angeles han jugado 11 partidos; han tenido ventajas o desventajas de al menos 20 puntos en ocho de ellos, incluido el mayor déficit en la NBA en lo que va de temporada: 57 puntos el 27 de diciembre contra los Mavericks de Dallas, contra quienes terminaron perdiendo por 51 puntos, 124-73.

¿Los únicos equipos de la NBA que aún no han tenido ventajas de 20 puntos esta temporada? Chicago, Minnesota, Oklahoma City y Sacramento. ¿El único equipo que todavía no ha estado abajo por 20? Indiana. Todos los demás equipos han estado en un hoyo muy, muy profundo al menos una vez en lo que va de temporada, y el escolta de los Pacers, Malcolm Brogdon, no tiene reparos en llamar al dirigente de primer año Nate Bjorkgren como uno de los grandes. Esto dice mucho de Bjorkgren: tener a los Pacers con opciones en todos los partidos, no es poca cosa en esta era.

“Creo que esta organización ha estado dormida durante años”, dijo Brogdon el mes pasado. “Creo que es hora de que la gente se despierte”.

Y no es que todas las noches en lo que va de esta temporada no hayan habido otras cosas además de palizas.

El lunes fue el vigésimo día de juegos de esta temporada; de esos días, nueve han visto múltiples juegos decididos por tres puntos o menos, más recientemente un par de esos juegos el domingo. Sin embargo, una excepción evidente fueron los cinco juegos del Día de Navidad, cuando el margen final más cerrado fue de 13 puntos. Esa fue la primera vez desde 2006 que la NBA no tuvo juegos de un solo dígito en Navidad, y debe notarse que ese año tuvo la victoria de Miami por 16 puntos sobre Los Angeles Lakers como el único juego en la jornada del 25 de diciembre.

Y los juegos se han apretado un poco en los últimos días; en la semana del 29 de diciembre al 4 de enero, 15 de los 56 juegos de la NBA tuvieron un equipo con una ventaja de 30 puntos, y en la semana que siguió y terminó el lunes, solo ocho de 53 juegos tuvieron ese margen en algún momento. Tal vez sea una señal de que los equipos se están poniendo en mejor forma, una posibilidad real después de un campo de entrenamiento truncado y una pretemporada acortada.

“Cuando mantienes ese espíritu competitivo, se extiende por todo el grupo”, dijo el base de San Antonio Patty Mills. “Es contagioso.”

Quién sabe a dónde irá el marcador en los próximos días y semanas, en medio de la pandemia que ha obligado a la NBA a posponer partidos que estaban programados para el domingo, lunes y martes. Los efectos en cadena de los resultados del rastreo de contactos se sentirán en Dallas, Miami y otras ciudades durante los próximos días, al menos.

Como dijo Nash, la temporada más loca de la NBA le espera, dentro y fuera de los marcadores.

Y recién está comenzando.