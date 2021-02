Miami - El escolta de Miami Avery Bradley pasó casi dos semanas sin ver a su esposa e hijos luego de dar positivo por COVID-19, una parte brutalmente dura de su terrible experiencia con la enfermedad.

Sin embargo, el sacrificio valió la pena: ninguno de ellos contrajo el virus.

Bradley confirmó el martes que dio positivo por coronavirus el mes pasado. Para cualquiera, ese diagnóstico puede resultar abrumador. Para Bradley, eso fue especialmente así, dado que optó por no unirse a su entonces equipo, los Lakers de Los Ángeles, en la burbuja de reinicios de la NBA en Walt Disney World la temporada pasada por preocupaciones sobre COVID-19 y la posibilidad de exponer a su hijo, que tiene problemas respiratorios crónicos.

“Estaba realmente nervioso”, dijo Bradley. “Es una bendición que nadie en mi hogar tenga COVID. Me hizo sentir mucho más a gusto. Fue frustrante saber que el virus todavía existe. Ha sido duro. Ha sido difícil para mí y para mi familia, pero lo estamos superando. Estoy feliz de que mis hijos no lo tuvieran, mi esposa no lo tuvieran, eso me hizo sentir mucho mejor”, agregó.

“Pero fue duro no estar con mi familia durante 11 días, creo que lo fue, no poder verlos, abrazar a mis hijos, abrazar a mi esposa. Y estoy feliz de que todo haya terminado“.

Para Bradley, contraer el virus fue parte de una época desafiante para el Heat. Solo tenían ocho jugadores disponibles para dos juegos en Filadelfia el 12 y 14 de enero, ambos derrotados, mientras que otros ocho, Bradley entre ellos, estaban fuera por razones relacionadas con el virus y Meyers Leonard estaba inactivo por una lesión en el hombro, lastimadura que lo dejará fuera por el resto del torneo.

“Nadie va a sentir lástima por nosotros”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra.

Bradley ha aparecido en sólo 10 juegos para Miami esta temporada. El partido del martes contra Nueva York es el decimocuarto que se perderá, y ese número seguirá aumentando durante las próximas semanas. Bradley podría estar fuera hasta el final del calendario de la primera mitad a principios de marzo por una distensión muscular en la pantorrilla, aunque espera regresar antes del receso de mitad de temporada.

Se perdió ocho juegos debido al COVID-19, luego regresó, se lastimó la rodilla en su regreso, no participó en los siguientes dos partidos, jugó dos juegos más y luego se lastimó la pantorrilla.

“Es realmente frustrante”, dijo Bradley. “Es desafortunado contraer COVID, tener una contusión en la rodilla y ahora esto. Es muy frustrante. Todo lo que puedo hacer es seguir siendo profesional y asegurarme de que estoy haciendo todo lo posible para volver lo antes posible, asegurarme de poder contribuir y ayudar a nuestro equipo en todo lo que pueda “.

Bradley está promediando 8.5 puntos esta temporada. El Heat comenzará una gira de siete partidos en Houston el jueves; No se espera que Bradley viaje debido a su lesión.