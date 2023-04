No hay que decir que el inicio de temporada de los Leones de Ponce no ha sido el que esperaban. Ni tampoco que ya la administración evalúa todo y que lo maneja de manera interna con la esperanza de que, en el proceso, el resto de los jugadores logren acoplarse y entren en una racha triunfal.

Luego de arrancar con un triunfo ante Arecibo la primera noche, los Leones perdieron tres corridos antes de reaccionar el domingo para quitarle el invicto a los Atléticos de San Germán. El lunes, como parte de un ‘back to back’, cayeron ante los Osos de Manatí, que no habían ganado un partido.

“Es normal que no estemos completos como todo el mundo”, dijo el gerente general del equipo, Gabriel Ortiz. “Obviamente contentos no estamos. Pero igual, si miras los equipos que arrancaron bien, repiten el ‘coaching staff’, repiten el núcleo de jugadores y algunos hasta los refuerzos. Eso ayuda a un buen arranque”.

“En nuestro caso hay como seis jugadores nuevos que no estuvieron el año pasado. Más Sergio (Hernández, dirigente), más las lastimaduras…Mike Rosario se ha perdido un par de juegos… el lunes Jahvari Josiah no jugó… pero en este negocio eso no es excusa”, agregó el ejecutivo.

Aleem Ford es la pieza que más recientemente se unió al quinteto, y una de las más esperadas. Sin embargo, este solamente ha practicado una vez con el equipo y ha jugado en dos encuentros, en los que acumuló solo 14 puntos.

Jezreel de Jesús y Luis López, junto a los refuerzos Eric Paschall y Cameron Oliver se han mantenido cargando al equipo ofensivamente ante la ausencia de la aportación de Rosario. Los refuerzos de los sureños, en específico Paschall, han sido duramente criticados por la fanaticada leona.

“Sin duda Mike ha hecho falta. Su baja producción con excusa o sin excusa se ha reflejado en el juego. Mike no ha tenido el mejor arranque, pero creo que no es el momento de señalar. Es momento de unirse y encontrarse como grupo para ver si podemos lograr una mejor versión de los Leones”, dijo Ortiz.

En cuanto a la experiencia con el valioso dirigente de resumé internacional, Sergio Hernández, Ortiz dijo que lo que pasa en la franquicia al momento debe servir como trabajo de acoplamiento tanto para él como para los jugadores.

“Tú puedes haber dirigido donde sea, en la NBA o donde fuera, y vienes aquí y la liga es distinta. Nada garantiza que vas a tener éxito tampoco. De nuevo, hay que realizar trabajo de ambas partes. Él ha estado en ligas en que tiene solo una semana para prácticas”, dijo Ortiz. “Eso no debe ser así, pero así es nuestro baloncesto. Es un proceso de acoplamiento entre las partes, y de la nuestra (Hernández) tiene todo el apoyo. Trabajaremos para buscar la sincronía”.

El entrenador de los Leones, Sergio Hernández, está dirigiendo por primera vez en Puerto Rico. Lo asiste el exentrenador nacional Carlos Morales. ( VANESSA SERRA DIAZ )

“Al momento ya se integró todo el mundo. Ford ya está. Todo se evalúa. Oliver lleva tres juegos sólidos, pero Paschall ayer se cayó. Era un ‘back to back’, pero no hay excusa porque todos los equipos tienen ‘back to back’ y él es refuerzo. Tiene que producir”, agregó.

“Así que todo se evalúa, y luego decidiremos qué se hace y qué no se hace”, finalizó.