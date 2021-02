En un día en el que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur) y los directivos y jugadores del Equipo Nacional debían estar de fiesta y llenos de regocijo, las cosas tomaron otro rumbo ante la publicación de una video entrevista grabada hace más de un mes con el armador José Juan Barea en la que declaró que en la Selección boricua debería existir un cambio en el mando técnico.

En la entrevista, publicada en el programa de entrevistas One On One en el canal del comentarista deportivo Héctor José Torres Donato, conocido como “De Playmaker”, en YouTube, Barea fue consultado si consideraba que debería darse un cambio de dirigente en el Equipo Nacional. Su respuesta debía ser contestada con un si o un no. Incluso el canastero tenía la opción de rechazar contestar la misma. Pero Barea no tuvo reparos en contestar la pregunta si podía explicar su respuesta, la que fue en la afirmativa.

PUBLICIDAD

“Si lo cambiaría”, dijo Barea en la entrevista lanzada luego de que Puerto Rico consiguiera el sábado en la noche su pase al torneo AmeriCup 2022 tras triunfos en noches consecutivas ante México y Bahamas en la tercera ventana del clasificatorio FIBA. El campeonato de América definirá los equipos que clasificarán a los Juegos Panamericanos del 2023.

Tras su contestación, Barea presentó el por qué daba esa respuesta.

“Desde que empecé en el Equipo Nacional, si las cosas no estaban funcionando, o si estaban funcionado, como quiera lo cambiaban. Ahora mismo todos sabemos que está difícil la cosa. Y no está funcionado”, destacó Barea sin entrar a señalar directamente qué no está funcionado, como por ejemplo singularizar que el estilo técnico de Eddie Casiano no sea uno adecuado para el personal o que tal vez jugadores convocados no estén aceptando la invitación porque el exjugador nacional esté al frente del seleccionado.

“Por eso yo lo cambiaría. Ese no es mi trabajo. Ese no es mi trabajo. Eso yo se los dejó a ellos (la Federación). Siempre me he quedado fuera de eso. Pero él ha hecho su trabajo y no ha salido, no ha funcionado. Creo que es hora de cambiar”, precisó el atleta, quien acto seguido dijo que lo mismo debería suceder en el futuro cuando él sea dirigente, incluso del Equipo Nacional como desea serlo algún día, si las cosas no le van bien.

Este medio intentó sin éxito conversar con Barea para conocer más sobre su opinión y para saber si la misma ha cambiado luego de jugar con la Selección por los pasados días. El jugador solo confirmó que esta entrevista se grabó hace más de un mes.

PUBLICIDAD

Esta última ventana fue el primer torneo del enebeísta con el seleccionado en casi dos años. Durante ese tiempo no estuvo activo por una lesión del tendón de Aquiles, mientras el Equipo Nacional, entre otras cosas, compitió y logró avanzar a la segunda ronda de la pasada Copa del Mundo de la FIBA, algo que no lograban desde el Mundial Indianápolis 2002.

El equipo, por su parte, también ha participado en tres ventanas FIBA a las que no pudo llegar con su mejor talento debido a las complicaciones de la pandemia del COVID-19, conflictos con el torneo del Baloncesto Superior Nacional en la ‘burbuja’ criolla e indisponibilidad de algunos jugadores que han optado por retirarse del equipo, tales como David Huertas y Ángel Rodríguez.

Llamadas puestas a Casiano tampoco fueron contestadas.

Mientras, el presidente de la Federación de Baloncesto, Yum Ramos, pidió tiempo para conversar con Barea antes de expresarse sobre la opinión del capitán del Equipo Nacional.