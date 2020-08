La fortaleza mental y la sabiduría de José Juan Barea le hacen entender y aceptar su papel en los Mavericks de Dallas del 2020, un año con una temporada diferente y con un Barea diferente, renovado a sus 36 años y regresando de una cirugía para repararle un tendón de Aquiles, lesión terminal para las carreras de muchos atletas.

De cara a la postemporada, Barea tuvo el lunes un espectacular partido ante el Jazz de Utah, acumulando 18 puntos y ocho asistencias en 26 minutos de juego, encaminando a Dallas a una victoria sin sus estrellas Luka Doncic y Kristaps Porzingis, demostrando que aún tiene la capacidad de aportar y que está listo para ser quien venga del banco a resolver el asunto cuando las cosas ‘se pongan feas’.

Un día después, el martes, ante los Trail Blazers de Portland, Barea vio el partido escaparse desde el banco y los Mavericks cayeron por tres puntos en una noche en que Damian Lillard se echó a los Blazers en los hombros y acumuló 61 puntos.

“Fíjate, de camino a la burbuja yo pensaba que iba a estar en los planes de rotación, preparándome bien para cuando entráramos en los playoffs estar en mi mejor ritmo, que ahora mismo no lo estoy porque no estoy jugando todos los días. Físicamente me siento espectacular. El tiro se siente bien. Y el otro día (el lunes) cogí mucha confianza nuevamente”, manifestó Barea a El Filtro 360 del profesor G Padilla a través de Primerahora.com.

“Pero si conozco a mi coach (Rick Carlisle), para los playoffs me va a usar cuando las cosas se vean feas. Ahí es que yo creo me va a tirar al medio. Si estamos bien no voy a ver cancha. Pero si ve que nos vamos 10 abajo o que los otros jugadores están tímidos me va a tirar al medio. Es difícil mi situación, pero tengo que estar preparado especialmente en los playoffs”, dijo el mayagüezano.

Este expresó que los Mavericks tienen que seguir mejorando su juego, especialmente ante la posibilidad de que enfrenten en la primera ronda de la postemporada a Kawhi Leonard y sus Clippers de Los Angeles. Un punto en específico es jugar mejor en las postrimerías del juego, algo que fue crítico durante el partido del martes ante Portland.

“Para ganar en los playoffs tenemos que saber ganar. En eso es algo que yo sé que puedo ayudar, pero ya eso está fuera de mi control”, explicó. “Los ‘analytics’, que es lo que corre ahora en la NBA, hablan de (intentar) triple o güira. Pero yo sigo creyendo que al final del juego tienes que tomar el tiro que te den. Por eso vemos a (Kevin) Durant y a Leonard tirando de dos. Al final del juego tú tienes que buscar el canasto que puedas no importa como sea, pero tienes que buscarte un canasto. Y en eso estamos teniendo problemas. Estamos viviendo del triple o de la güira y al final del juego no te van a permitir eso”.

Barea conversó con Padilla sobre cómo la confianza que sus padres y sus hermanos le promulgaron desde niño le ayudó a ser un jugador de voluntad imparable a pesar de sus 5′10″ y de los pronósticos de que nunca llegaría al nivel en el que está y en el que ya lleva 14 temporadas.

Pero igualmente, hay noches en las que regresa a su cuarto de hotel y la frustración toma el control. Incluso dijo que en ocasiones “me he vuelto loco y he pensado que me quiero ir de la burbuja, que me quiero ir pa’ casa”.

“Tengo 36 años y a veces llego al cuarto y me digo pero que no puede ser que a esta edad y con tanta experiencia yo tenga que estar probándome de que todavía puedo jugar y que puedo ayudar”, relató. “A mí me encanta el baloncesto, meter bolas. Competir en el nivel más alto del mundo. Pero lo de la confianza, sé que en el momento en que pierda un 1% de confianza no puedo jugar más. Y la confianza crece cada año con el conocimiento y la experiencia”.

Otra cosa que le ayuda a seguir siendo arrojado y agresivo dentro de la cancha son las palabras de muchos de los demás componentes de la NBA. Desde un comentario de un dirigente hasta una conversación con una estrella de otro equipo, todos tienen algo bueno que decir sobre la carrera que ha manejado en la NBA durante la pasada década.

“A veces voy caminando por la burbuja y otros dirigentes como Pop (Greg Popovich, de San Antonio), (Brett) Brown el de Filadelfia, el de Orlando (Steve Clifford), me dicen ‘JJ, ¿cómo es que tú lo haces? Es increíble que tú todavía estés en esto”, mencionó Barea con una sonrisa.

“Ayer (martes) después del juego de Portland, (el dirigente de los Blazers) Terry Stotts, que era mi asistente en el 2011 con los Mavericks, me dijo ‘JJ es increíble que no jugaste. Yo estaba preparándome para defenderte a ti’. Y que tipos como esos digan cositas así, me ayuda. Pero esto de mantenerse preparado, tener paciencia y mantenerse positivo es bien difícil. Pero son cosas que vienen con este juego”, concluyó.