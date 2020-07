Con sacrificio, pero listo para volver a la cancha, José Juan Barea se despidió de los suyos para entrar hoy en la cuestionada burbuja de la NBA en Disney World.

Así lo informó esta tarde el mayagüezano de los Mavericks de Dallas en la NBA en vías al hotel en que se hospedará hasta donde se extienda la participación del equipo en la reanudación de la temporada.

“No fue fácil despedirme esta mañana, especialmente de mi hija de 4 años y de mi esposa. Es difícil, pero ese es el trabajo. Aprendes a que puede aguantar un par de meses”, dijo.

Orlando es una de las ciudades con un nuevo foco de coronavirus. La NBA ha dicho que estará pendiente a la situación para poder completar la temporada. De hecho, uno de los jugadores de los Mavericks, Willie Cauley-Sten, dijo que no asistirá a la burbuja porque espera este mes el nacimiento de un hijo.

Todo el mundo llegó bien físicamente, con buen entusiasmo. Nos vemos muy bien” -José Juan Barea, baloncelista

Barea entró en la tarde del miércoles junto al resto de los Mavericks en la llamada “burbuja”, que es el aislamiento al que se someterán los equipos de la NBA dentro de las instalaciones de Disney World para tratar de asegurar la seguridad de los integrantes y concluir la temporada 2019-20, que fue detenida el 11 de marzo.

Allí se someterá de inmediato a pruebas de coronavirus en el hotel y someterse a 36 horas sin salida del cuarto del hotel antes de reanudar los trabajos del equipo el viernes, dijo Barea.

“Nos hacemos una prueba y estaremos encerrados 36 horas. Vamos a estar como cuatro o cinco equipos en el mismo hotel dentro de Disney. Llevo tiempo sin parar (entrenando), así que me vendrá bien. Voy a coger esas 36 horas para cogerme un break y descansar lo más posible”, dijo.

Previo a su arribo a Orlando, Barea y los Mavericks estuvieron entrenando en grupos divididos en sus facilidades. Barea dijo que personalmente trabajó fuertemente para ponerse en mejor condición en comparación a cuando la temporada se detuvo en marzo.

“He bajado 7-8 libras porque he querido”, dijo el jugador operado del tendón de Aquiles.

El complejo de baloncesto dentro de Disney tiene múltiples canchas de juego. Agregó que la NBA ofrecerá de todo tipo de entrenamiento para los jugadores que no podrán salir de las instalaciones hasta tanto el equipo concluya su participación.

“Tendrán golf, bicicletas, todo con seguridad. Si sales, no puedes entrar”, dijo.

Los Mavericks se reunirán el viernes, tras cumplir con el periodo de aislamiento, y tendrán el sábado su primera práctica de equipo completo para comenzar a planificar su regreso a la cancha el 31 de julio ante los Rockets de Houston. Será el primero de ocho juegos que durará la reanudación de la temporada regular, que cuenta de 22 equipos.

Antes de debutar, los Mavericks tendrán tres partidos de fogueo, comenzando con uno el 23 de julio ante los Lakers de Los Ángeles.

Barea dijo que el equipo llega a Orlando en buena condición física y química de equipo, según lo que notó en la semana de entrenamiento que tuvieron previo a viajar a Florida.

“Trabajamos individual, pero nos fue superbién. Entrenamos superduro. En dos grupos, trabajamos una hora en cancha y una hora en pesas. Todo el mundo llegó bien físicamente, con buen entusiasmo. Nos vemos muy bien”, describió.

Y añadió que todos los equipos tienen oportunidad de ganar en un ‘torneo corto’, como luce la reanudación de la NBA.

“Hemos hablado de todo, de las oportunidades que tenemos. Pero esto es nuevo. Hay oportunidad para todos. El que caliente rápido y coja ritmo va a tener buenas oportunidades”, dijo del equipo, que tenía marca de 40-27 antes de la pausa.

Personalmente, Barea agregó que se prepara para recibir un mejor tiempo de juego en comparación al que recibió cuando la temporada se detuvo. Los Mavericks tienen múltiples bajas de jugadores antes de entrar en la burbuja.

Barea dijo que el dirigente Rick Carlisle no le hablado sobre su papel de juego allí.

“Me preparé para eso, para cuando me den la oportunidad. Espero que me vaya bien, que me siento mejor. Creo que me van a utilizar. Voy a estar listo”, dijo quien ha jugado 15 minutos por juego en la temporada.