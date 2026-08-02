Los Vaqueros de Bayamón se clocaron el sábado a un triunfo de conquistar la final de la Conferencia A y confirmar su presencia en l gran final del Baloncesto Superior Nacional al pasarle el rolo a los Criollos de Caguas, 122-79 en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Bayamón dominó desde el primer minuto sin ceder la delantera en ningún momento del partido. Construyeron una ventaja que superó los 40 puntos en la segunda mitad que dejó el resultado sentenciado desde temprano en la noche.

A nivel colectivo, Bayamón fue aplastante en todas las facetas. Los Vaqueros dispararon para un 66.7% desde el campo, conectaron 16 de 27 intentos desde el perímetro, generaron 34 puntos en contraataque y 60 desde el banco. Los Criollos, por su parte, se quedaron en un 44.4% de efectividad y nunca encontraron el ritmo defensivo para frenar el ataque visitante.

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Stephen Thompson Jr. lideró a los Vaqueros con 37 puntos, 12 tiros libres convertidos y seis triples conectados en 20 minutos. Jassel Pérez aportó 32 puntos, cuatro rebotes y ses asistencias, y Chris McCullough sumó 10 puntos con un eficiente 57.1% desde el campo.

Por los Criollos, Travis Trice fue el más destacado con 16 puntos y cinco asistencias, y Michael O’Connell aportó 10 puntos y cinco rebotes desde el banco.

La serie regresa a Caguas para el Juego 6, el lunes a las 8:00 p.m.