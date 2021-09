( The Associated Press )

Filadelfia. Ben Simmons pudo haber fallado su último tiro libre de los playoffs con los Sixers de Filadelfia.

Simmons no se reportará al campo de entrenamiento de los 76ers la próxima semana y prefiere continuar su carrera con otro equipo de la NBA, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento directo de los planes del jugador.

La persona habló bajo la condición de anonimato porque las discusiones sobre los planes de Simmons con la franquicia han sido privadas.

Después de la temporada, Simmons dijo “me encanta estar en Filadelfia”.

Ya no.

Simmons, la primera selección del sorteo de 2016, había sido emparejado con el centro Joel Embiid para que fueran los pilares de una franquicia persigue su primer campeonato de la NBA desde 1983.

Simmons, sin embargo, se llevó gran parte de la culpa por la eliminación de los Sixers en la segunda ronda de los playoffs en la temporada pasada. Acertó un 34% desde la línea de tiros libre en la postemporada y se mostró reacio a intentar un tiro desde cualquier lugar de la cancha al final de los juegos. Eso lo llevó a pasar minutos críticos en el banco.

Los 76ers tienen programado para el 27 de septiembre un día los medios de comunicación y el campo de entrenamiento abrirá al día siguiente en el complejo ubicado en Camden, Nueva Jersey.

El presidente de los Sixers, Daryl Morey, habló someramente sobre el tema de Simmons el pasado junio, pero dijo que todavía creía que el base podría ser parte de un núcleo en el campeonato.

“No nos referiremos a Ben Simmons, pero cualquier movimiento que ayude a nuestro equipo a ganar el campeonato o mejorar nuestras probabilidades, lo miraremos o lo haremos si tiene sentido”, dijo Morey.

Los Sixers pueden permitir que Simmons se ausente y multarlo o suspenderlo, o retener su pago mientras Morey explora el mercado de cambios en busca de una oferta de calidad, completa con selecciones de draft por el descontento jugador.

Simmons fue una selección del primer equipo Defensivo de la NBA. Su tamaño y fortaleza deberían hacerlo atractivo para algún equipo dispuesto a arriesgarse con un proyecto.

Sin Simmons, o un reemplazo viable en un cambio, los 76ers estarían estancados tratando de reemplazarlo con el base de segundo año Tyrese Maxey. También podrían mover a Seth Curry a la posición y comenzar a Matisse Thybulle.