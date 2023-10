Nueva York. El informe de análisis sonó sorprendentemente similar al que describió a Ben Simmons cuando era un All-Star en Filadelfia, no un suplente en Brooklyn.

“Todavía soy rápido, todavía puedo saltar alto, todavía soy fuerte”, dijo Simmons.

No la temporada pasada.

No cuando fue tan ineficaz en su regreso de una cirugía de espalda que Simmons ni siquiera pudo protestar mucho cuando fue expulsado primero de su posición normal y luego finalmente de la rotación del entrenador de los Nets, Jacque Vaughn.

“Es difícil para un entrenador realmente confiar y creer en ti cuando no lo ve, ¿verdad?” Dijo Simmons. “Y si yo no puedo hacerlo físicamente y él no puede verlo, entonces como entrenador haría lo mismo: ‘Bueno, no voy a jugar contigo si no eres capaz de competir y hacer las cosas que sé que puedes hacer’”.

La relación de Simmons con Vaughn ha sanado y parece que su cuerpo también.

Reinstalado como armador, Simmons se estaba moviendo rápida y decisivamente nuevamente en la pretemporada después de jugar solo 42 partidos en las últimas dos temporadas. Les da a los Nets la esperanza de que, ya no con Kevin Durant o Kyrie Irving, al menos ahora tengan al viejo Ben Simmons.

“Se ve en forma, se ve confiado y bastante agresivo, y parece que tienen un paquete de cosas para él”, dijo el entrenador de los 76ers, Nick Nurse.

Eso fue evidente de inmediato en el calendario de exhibición de los Nets, cuando Simmons superó a LeBron James en un drive hacia la línea para anotar una canasta al comienzo de su primer partido contra los Lakers en Las Vegas.

Si Simmons puede mantener el ritmo cuando los partidos cuentan, Brooklyn tendrá un jugador como pocos en la NBA, un base de 6 pies 10 pulgadas que es lo suficientemente rápido para superar a la mayoría de los jugadores en ataque y lo suficientemente fuerte como para defender cualquier posición en la cancha.

Ben Simmons aún tiene pendiente cobrar $78 millones durante las próximas dos temporadas. Ha cobrado algo similar, casi sin jugar, en las pasadas campañas. ( Bebeto Matthews )

“El descenso de Ben Simmons es un problema”, dijo Doc Rivers, quien entrenó a Simmons en Filadelfia y ahora es analista de ESPN.

Pero si los Nets consiguen al Simmons de las últimas dos temporadas, cuando al principio no jugó por motivos de salud mental y luego no pudo jugar por motivos físicos, se quedarán atrapados con un jugador al que se le deben más de $78 millones en los próximos dos años y ha tirado de 36-5 en su carrera desde el rango de 3 puntos, sin haber desarrollado nunca el tiro en suspensión que podría necesitar si se pierde algo de atletismo.

“Tiene que recuperar su estallido. Y eso es lo único que me pregunto, si podrá recuperarlo”, dijo Rivers. “Si no puede tener eso, entonces tendrá que crear otra forma de jugar y eso va a ser difícil”.

Ciertamente no funcionó la temporada pasada, cuando la vieja selección número uno del draft de 2016 promedió los mínimos personales de su carrera de 6.9 puntos, 6.3 rebotes y 6.1 asistencias. Elegido dos veces para el primer equipo defensivo de la liga, Simmons también se vio afectado en ese extremo de la cancha, cometiendo faltas en dos de los primeros tres juegos porque su cuerpo ya no seguía el ritmo de sus instintos.

Simmons se había sometido a una microdiscectomía, un procedimiento para extirpar un pequeño fragmento de una hernia de disco, en mayo de 2022. Mientras recuperaba su forma después de eso, Simmons también desarrolló dolor en la rodilla y la pantorrilla que lo obligó a perderse 20 juegos la temporada pasada. Finalmente, un pinzamiento de un nervio en la espalda puso fin a su temporada en marzo.

Vaughn, quien reemplazó al despedido Steve Nash en noviembre, había decidido antes que ya no podía esperar a Simmons. Los Nets intentaban ganar partidos y conservar un lugar en los playoffs mientras renovaban la alineación después de canjear a Durant e Irving antes de la fecha límite de cambios, y Simmons no estaba rindiendo como Vaughn necesitaba.

No fue hasta que hablaron este verano, lejos del estrés de la temporada, que Vaughn se dio cuenta de que era porque Simmons no podía, no que no quisiera.

“No es que no hubiéramos hablado de ello antes, pero como dije, durante el año tuve un estándar para todos y eso no iba a cambiar”, dijo Vaughn. “Y por eso fue difícil para mí recalibrar lo que le pedía a un atleta, cuando lo había visto antes hacer las cosas que le pedía”.

Vaughn fue a ver a Simmons hacer ejercicio en Miami y ambos hombres dicen que su relación es mejor ahora. Vaughn le aseguró a Simmons, quien jugó como delantero o suplente la temporada pasada, que el balón volvería a estar en sus manos si pudiera manejarlo físicamente.

“Así que el tiempo, que muchas veces cura muchas cosas, terminó curando mucha incertidumbre entre Ben y yo”, dijo Vaughn.

Rivers, que compara a Simmons con Magic Johnson por su tamaño y capacidad de pase, cree que es posible una cuarta selección para el Juego de Estrellas. Simmons, acostumbrado a que su juego sea examinado en sus dos casas de la NBA, no dirá mucho más allá de que finalmente está sano nuevamente.

“No soy alguien que realmente hable demasiado en términos de medios y cosas así cuando no es necesario”, dijo Simmons. “Así que es divertido venir aquí y jugar mi juego y dejar que todos los demás hablen”.