Alejandro ‘Bimbo’ Carmona y Filiberto ‘Fili’ Rivera pueden ser muy bien un duo de reguetoneros carolinenses. Fama y sangre carolinense tienen.

La realidad es que Bimbo y Fili son ahora inmortales, campeones en Carolina, hijos que le dan orgullo al pueblo de Roberto Clemente, de Julia de Burgos, con el campeonato nacional del BSN del que fueron parte este miercoles.

Bimbo y Fili son nacidos y criados en residenciales de Carolina y luego de ganar campeonatos en el BSN a otros pueblos en carreras de más de 15 años cada uno, regresaron a los Gigantes con la única intención de darle a Carolina un campeonato.

Carmona es del residencial Lagos de Blasina y se siente feliz de celebrar con su pueblo y de tener un recuerdo de por vida con su amigo Rivera.

“¿Qué más se puede pedir? Esto es un campeonato con Carolina, con mi gente, con mi familia. Esto es para Carolina. Regresamos a Carolina en el 2021 y los fanáticos no se quitaron. Bienvenidos a El Calentón”, dijo Carmona. “Nosotros vamos a recordar esto por siempre. Cuando nuestros hijos crezca va a ver que tienen dos padres legendarios en Carolina. Esto lo vamos a recordar por siempre”, repitió Carmona.

Carolina sacó un campeonato especial el miércoles. Fue contundente ante los Vaqueros de Bayamón, que eran los campeones defensores.

Rivera celebró el campeonato con lágrimas en los ojos, con un balón en sus manos, con el oido en el público que gritaba ¡Fili. Fili. Fili! Celebró con su familia presente.

El armador también le dedicó el campeonato a su pueblo que le vio nacer y crecer en el residencial Sabana Abajo.

“Esto es un sueño hecho realidad el poder traer un campeonato a Carolina. En este 2023 se nos dio. Estoy super agradecido de la fanaticada que estuvo con nosotros. Hay que darle crédito a Bayamón, que es tremendo equipo. Pero este era el año de Carolina. Mi sueño era darle un campeonato a Carolina”, dijo.

“Junto con Bimbo lo conseguimos. Hicimos historia. Lo anhelábamos desde hace mucho tiempo. Es un amor tremendo”, agregó.

Filiberto Rivera en llanto, balón de campeonato en mano, le da un abrazo a su dirigente Carlos González. ( Carlos Rivera Giusti )

Antes de ganar, el dirigente de Carolina, Carlos González, ingresó a juego a Carmona y a Rivera al mismo tiempo en el cuarto periodo, faltando tres minutos de juego, cuando la suerte estaba echada.

Y los dos veteranos jugadores respondieron con canastos en sus únicos intentos que aportaron al marcador final de 80-60.

Si ambos deciden retirarse, como han pensado, se van con puntos y trofeo en sus manos.

“Teníamos que terminar con un canasto y no irnos en coca. Sin lugar a dudas de que es algo bonito. Estamos bien contentos con eso. Si este fue mi último juego, me voy contento. Si me quedo, es que amo el baloncesto demasiado”, dijo Rivera.

Mientras, Carmona agregó “Viste. Me voy con un canasto para el libro, para que vean que todavía me queda”.