La ‘C’ siempre ha sido de Carolina. Ahora también es de Campeones

Los Gigantes de Carolina ganaron este miércoles su primer campeonato como franquicia del Baloncesto Superior Nacional al cerrar la serie final 4-1 ante los Vaqueros de Bayamón con una cómoda victoria 80-60 en el mismo coliseo Rubén Rodríguez en donde ganaron tres de los cuatro juegos.

Carolina ha estado presente en el BSN desde la década del 70 y ha tenido también periodos de ausencia. Su última etapa en la liga comenzó en el 2021 y contó con jugadores carolinenses como Alejandro ‘Bimbo’ Carmona, Filiberto Rivera y Jesús Cruz.

Bayamón iba en busca de su décimo octavo campeonato y el segundo corrido.

Carolina comenzó el juego tirando de 6-5 desde la zona de tres puntos y tomó ventaja de 21-14 con 1:57 por jugar en el primer periodo. Cuatro distintos jugadores anotaron triples para Carolina.

Para mal de males de Bayamón, Mike Scott también convirtió canasto y falta para ampliar aún más, a 24-14, la ventaja en el minuto final del periodo inicial.

Por su parte, luego de empatar a 14-14 el marcador, los Vaqueros perdieron el aro, tanto de cerca como de lejos y finalizó el primer tiempo con una sequía de 4 minutos y 18 segundos sin anotar. En ese periodo, Carolina montó un avance de 11-0.

En el segundo periodo, Bayamón mejoró, pero no lo suficente.

No tuvo baches de anotaciones, pero no pudo detener a Carolina, que despegó 39-26 con 2:31 por jugar en la primera mitad y que anotó tanto a distancia como en rompimientos para los que Bayamón no estuvo listo defensivamente. Además, Bayamón perdió el balón múltiples veces, siendo una que puso a Carolina en ventaja de 41-28 luego de un donqueo de Alexander Franklyn.

La primera mitad finalizó 45-33.

Bayamón comenzó a meterse en juego en los cinco minutos finales del tercer periodo, cuando se acercaron a 55-47 con canastos corridos de Javier Mojica y Stephen Thompson con 3:45 del periodo. Y tuvo posesiones para acercarse más todavía, pero los triples no entraron.

Javier Mojica hace su típico gesto de triple durante el quinto juego. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Bayamón fue a los 10 minutos finales pediendo 62-51, sin embargo.

Carolina recuperó el control y tuvo ventaja de 69-53 con triple de Jesús Cruz y 7:27 en el reloj para declararse campeón.

Los Vaqueros, mientras, se enfriaron luego de avance en el tercer periodo; anotaron solamente cuatro puntos en los primeros cinco minutos del periodo final, tres de esos por tiradas libres de Ángel Rodríguez y Mojica.

El público de Bayamón comenzó a desfilar en los cinco minutos finales, cuando el marcador estaba 71-56.