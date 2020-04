B.J. Armstrong fue compañero de Michael Jordan en tres de los seis campeonatos que ganó este jugador con los Bulls de Chicago en la década del 1990. Él sabe muy bien cómo era Jordan a puertas cerrada. Él conoce también el tipo de pruebas y las tribulaciones que enfrenta un equipo durante el transcurso de una temporada.

Con todo eso establecido, Armstrong dijo que se entretuvo el domingo con el drama que ofrecieron los primeros dos episodios de ‘The Last Dance’ –la serie documental de ESPN y Netflix que está construida alrededor de la última temporada de Jordan con los Bulls en la campaña del 1997-98– y en específico con la parte en la que Jordan no contuvo nada al autorizar mostrar cómo criticó el juego de los compañeros de equipo Ron Harper y Toni Kukoc durante una práctica.

PUBLICIDAD

“Permítanme ser sincero”, dijo Armstrong a The Associated Press. “Si eso es lo peor que has visto, entonces nunca has visto a los Chicago Bulls antes. Eso no fue nada”.

Los primeros episodios que se transmitieron el domingo por la noche arrojaron mucha luz sobre la relación difícil que el entonces gerente general Jerry Krause tenía con los jugadores y el entrenador Phil Jackson, la infelicidad de Scottie Pippen con su contrato y cómo Jordan estaba constantemente en un foco de atención enorme.

Creo que se pudo ver que todo cómo comenzó con sus padres, y qué increíblemente afortunado tienes que ser y cómo deben suceder muchas cosas para que esto suceda -B.J. Armstrong

Armstrong, el veterano defensa de los Bulls y tres veces campeón de la NBA que ahora es un agente de atletas, sabe lo que se necesitaba para jugar con quien quizás es el mejor jugador de la historia. Pero dijo que los dos primeros episodios dieron una idea clave de cómo se plantaron las raíces de la carrera de Jordan.

Una de las mayores conclusiones a las que llega Armstrong provienen de las historias de los primeros años de Jordan, cómo las batallas uno con uno y a menudo sobrecalentadas con su hermano mayor Larry, las que lo ayudaron a madurar, y cómo continuó creciendo en Carolina del Norte.

“Todo eso lo preparó para el momento, ¿me entiendes?”, destaca Armstrong. “Creo que se pudo ver que todo cómo comenzó con sus padres, y qué increíblemente afortunado tienes que ser y cómo deben suceder muchas cosas para que esto suceda”.

“Ahí tomó vuelo, literalmente”.

También mostró un lado más humano de Jordan, al recordar que una vez fue un niño universitario en bancarrota con $20 en su cuenta, una factura telefónica que le pidió disculpas a su madre por tenerla tan alta, además de cómo enviaba cartas a su casa pidiendo dinero y sellos para poder enviarlas.

PUBLICIDAD

Los detalles del tiempo de Jordan en la Universidad de North Carolina también llamaron la atención de Armstrong, especialmente cómo Jordan dijo que su plan original era permanecer con los Tar Heels por tres temporadas más después de ayudarlos a ganar el título nacional en 1982 como estudiante de primer año.

“Pensemos en eso en el contexto de hoy”, dijo Armstrong, haciendo referencia a que muchos de los mejores jugadores universitarios ahora dejan la escuela después de una temporada.

Dos nuevos episodios se emitirán cada domingo por la noche hasta el 17 de mayo.