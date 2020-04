BJ Armstrong jugó en tres equipos de campeonato de la NBA con Michael Jordan. Él sabe cómo es Jordan a puerta cerrada. Él conoce el tipo de pruebas y tribulaciones que ocurren durante el transcurso de una temporada.

Y encontró entretenido el drama que los espectadores vieron durante los primeros dos episodios de “The Last Dance”, la serie documental de ESPN y Netflix construida alrededor de la última temporada de Jordan con los Bulls de Chicago 1997-98, específicamente la parte donde Jordan criticó el juego de los compañeros de equipo Ron Harper y Toni Kukoc durante las prácticas.

“Debo ser sincero”, dijo Armstrong a The Associated Press. “Si eso es lo peor que has visto, entonces nunca has visto a los Bulls de Chicago. Eso no fue nada”.

Los primeros episodios que se transmitieron el pasado domingo por la noche arrojaron mucha luz sobre la relación difícil que el entonces gerente general Jerry Krause tenía con los jugadores y el dirigente Phil Jackson, la infelicidad de Scottie Pippen con su contrato y cómo Jordan era constantemente el centro de atención.

Armstrong, tres veces campeón de la NBA que ahora es un agente deportivo, sabe lo que se requiere para jugar junto al mejor jugador de la historia. Pero dijo que los dos primeros episodios dieron una perspectiva clave de cómo se plantaron las raíces de la carrera de Jordan.

Uno de los mejores recuerdos de Armstrong son las historias de los primeros años de Jordan, cómo las batallas uno contra uno con su hermano mayor Larry que lo ayudaron a madurar y cómo continuó creciendo en la universidad.

“Creo todo comenzó con sus padres y lo afortunado tienes de ser y cómo tienen que suceder muchas cosas para que esto despegue”, dijo Armstrong.

También quedó de mostrado un lado sutil de Jordan, un recordatorio de que una vez fue un joven universitario en bancarrota con $20 en su cuenta y cómo enviaría cartas a su casa pidiendo dinero.

Los detalles del tiempo de Jordan en la Universidad de Carolina del Norte también se destacaron para Armstrong, especialmente cómo Jordan dijo que su plan original era permanecer con los Tar Heels por tres temporadas más después de ayudarlos a ganar el título nacional de 1982 como estudiante de primer año.

"Ponga eso en el contexto de hoy", sostuvo Armstrong, recalcando que muchos de los mejores jugadores universitarios en la actualidad se van a la NBA después de un año.

Los episodios de la serie se emitirán cada domingo por la noche hasta el 17 de mayo.