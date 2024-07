Este martes, cuando arranque el Torneo de Clasificación Olímpica de la FIBA en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, los jugadores del Equipo Nacional de Puerto Rico estarán descansando en la piscina, tomando terapias, viendo videos o pasando tiempo con sus familiares, a la espera de su debut el miércoles. En todo, el enfoque en la menta de cada uno de los jugadores estará en la meta grande por la que jugarán en el torneo, la de clasificar al equipo a los Juegos Olímpicos París 2024.

La misma meta de seguro también la compartirán los jugadores de Italia y Baréin, los equipos apuntados para poner en marcha el torneo que es también conocido como el Repechaje Olímpico con un juego a las 5:30 p.m.. Ambos equipos pertenecen, al igual que Puerto Rico, al Grupo B de la competencia, por lo que el cuerpo técnico del conjunto boricua sí estará presente en ese juego para poder evaluar a ambos rivales y poder llevar la información a sus jugadores para su debut el miércoles ante Baréin.

“Tenemos la suerte de que Baréin juega ante Italia. Vamos a estar acá evaluando el juego para preparar la planificación final del juego, porque ya hemos visto jugadores, tendencias, estadísticas de ellos”, dijo el dirigente nacional, Nelson Colón.

La Selección sí entrenará en la mañana martes, agregó Colón.

El partido Lituania vs. México, que son parte del Grupo A, cierra la jornada de este martes. Costa de Marfil, que también es parte de ese grupo, también descansa este martes.

Los seis equipos juegan en el campeonato por un único boleto de clasificación a París 2024. Cada equipo jugarán un partido ante sus otros rivales de grupo. Al cierre de la primera fase, los mejores dos de cada grupo se cruzarán contra los dos mejores del grupo contrario, jugando el A1 vs. el B2 y el B1 vs. el A2 en dos juegos semifinales el sábado que definirán qué dos conjuntos jugarán el domingo por el pase a las Olimpiadas.

El Equipo Nacional cuenta en este torneo con el jugador enebeísta José Alvarado como uno de sus armadores. ( JOSIAN BRUNO )

La Selección está en este Preolímpico en su cuarto intento en línea en este tipo de torneo por llegar a los Juegos Olímpicos. La Selección no juega en unas Olimpiadas de la edición Atenas 2004, cuando algunos de los integrantes actuales de Puerto Rico estaban en pañales.

George Conditt IV, que es uno de los más jóvenes integrantes de Puerto Rico, a sus 24 años, ya vivió la experiencia del pasado Preolímpico. Contó que la vivió con el equipo sin muchas expectativas, muy distinto al ambiente actual.

Conditt IV reflexionó que esta vez sus compañeros de equipo están contando las victorias para llegar clasificar a París, en vez de estar pensando en las posibiliades.

“Estamos a cuatro victorias”, precisó. “La vez pasada, en mi primera vez con la Selección, hablábamos de luchar por clasificar a Tokio 2020. Ahora hablamos de ir a París, no de luchar por ir a París 2024. Todo lo que necesitamos son cuatro victorias”.

Ciertamente, la Selección necesita cuatro victorias para clasificar perfecto a París 2024. Pero también puede clasificar con tres victorias, ya que la fase de grupos no es a eliminación sencilla y le permitirá avanzar a la segunda fase con marca de 1-1. Pero es más cómodo para Puerto Rico salir de la fase de grupos con marca de 2-0 porque el cruce en la segunda etapa sería ventajoso.

En el escenario perfecto, Puerto Rico finalizaría el Grupo B con marca de 2-0, al igual que Lituania en el Grupo A. Ese caso, Puerto Rico triunfaría sobre Baréin e Italia en primera ronda y se cruzaría con México en la segunda fase, lo que es una posición ventajosa, y quedaría a dos victorias de la clasificación.

Puerto Rico también tiene que pensar en el menos cómodo de los escenarios, el de salir de la fase de grupos con marca de 1-1 y tener que cruzarse en la segunda etapa con el favorecido Lituania.

Danilo Gallinari, Nicolo Melli y Stefano Tonut trabajan con Italia este lunes en el Coliseo José Miguel Agrelot. ( JOSIAN BRUNO )

El posible autor de ese 1-1 sería Italia, que, como Puerto Rico, también quiere salir de la fase de grupos con marca de 2-0 para no cruzarse con el ‘cuco’ de Lituania un juego antes del de clasificación olímpica.

Italia no lo niega.

“Dos victorias”, dijo el dirigente italiano Gianmarco Pozzecco.

Pero Italia no lo garantiza tampoco, del mismo modo que su equipo de fútbol no pudo garantizar una victoria en cuartos de final de la corriente Eurocopa ante el desfavorecido Suiza.

“Puerto Rico, Lituania tienen sueños. Pienso en el fútbol, en donde se ven resultados impredecibles. Cuando era joven me preguntaba: ‘¿Italia ganará la Copa del Mundo? Entonces estaba Brasil, Alemania. No había muchos equipos favorecidos para ganar’. Ahora no. Italia acaba de perder (en fútbol) con Suiza. En baloncesto igual. Puedes ganar y perder con todo el mundo, puedes tener muchas sorpresas. Lo que puedes hacer es ser competitivo”, dijo.

Junto al torneo en Puerto Rico, la FIBA también celebra torneos del mismo nivel de manera simultanea en Letonia, Grecia y España. Cada uno reparte un boleto a París 2024, donde ya esperan clasificados los equipos de Australia, Alemania y Sudán del Sur, que conforman el Grupo A y esperan por el equipo que gane boleto en Grecia; Canadá, Japón y Estados Unidos, que forman el Grupo B y esperan por el que gane el Repechaje de Letonia; y Francia y Serbia, que forman el Grupo C y esperan por los ganadores de los boletos en España y Puerto Rico.