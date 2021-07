Una persona con conocimiento de la situación informó que el escolta estadounidense Bradley Beal, de los Wizards de Washington, inició los protocolos de salud y seguridad relacionados con el coronavirus, lo que plantea la posibilidad de que se pierda los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Beal será examinado varias veces en los próximos días, según la persona que habló el miércoles con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el jugador involucrado en USA Basketball no fue revelado públicamente. Los resultados de esas pruebas probablemente determinarán si permanece en la lista.

USA Basketball tiene la opción reemplazar a Beal antes de dirigirse a Tokio. Los estadounidenses eligieron su equipo de 12 hombres el pasado junio, pero señalaron que podría cambiar si es necesario.

Los jugadores y sus familiares en Las Vegas han sido evaluados diariamente durante el campamento de entrenamiento.

Muchos tienen familiares con ellos ahora, ya que a esos seres queridos no se les permitirá viajar a Tokio para los Juegos Olímpicos debido a las restricciones relacionadas con el COVID-19. Se ha requerido el uso de mascarillas y muchas de las mismas reglas que los jugadores tenían que cumplir durante la temporada de la NBA se han trasladado al campamento en Las Vegas, Nevada.