Cuando arrancó en la noche del viernes el cuarto parcial del séptimo juego por el pase a las semifinales del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Gigantes de Carolina tenían una ventaja de 66-64 sobre los Piratas de Quebradillas.

Sin Tremont Waters y George Conditt IV en cancha por la clasificación de Puerto Rico a las Olimpiadas, los Gigantes necesitaban una chispa en su ofensiva para sobrevivir a unos aguerridos Piratas que forzaron un decisivo partido, después de estar abajo 0-2.

Ante esta situación, el refuerzo Brandon Goodwin se puso la capa y tomó total control del encuentro al anotar 18 de sus 28 puntos en el último periodo para darle a Carolina la victoria frente a Quebradillas por 101-91 en el Coliseo Guillermo Angulo.

“Yo solo sabía que tenía que dar un paso adelante. Sin embargo, no fui solo yo. Todos en el equipo lo hicieron. Todos tuvieron un rol más grande, obviamente, con la salida de Tre (Waters) y George (Conditt). Creo que entendimos eso desde el comienzo de los playoffs. Estoy orgulloso de mis compañeros de equipo. Obviamente, el trabajo no está terminado, pero estamos encaminados en la dirección correcta”, dijo Goodwin luego del triunfo.

Los cuartos de final contra los Piratas fueron una oportunidad para los Gigantes probarse sin sus dos estrellas nativas. En los siete desafíos que disputaron, muchos jugadores de Carola se destacaron como Scottie James, A.J. Slaughter y Alexander Franklin.

No obstante, sin la habilidad de Goodwin en el lado ofensivo, probablemente, se hubiesen quedado a mitad de camino. El armador, de 28 años, lideró al “calentón” durante toda la serie con un promedio de 27.2 puntos, demostrando una vez más lo importante que es para los campeones defensores.

“Con Tremont (Waters) y (George) Conditt nosotros somos campeones. Son difíciles de reemplazar, pero lo que ha hecho Goodwin durante toda la temporada ha sido muy valioso para nosotros”, comentó, por su parte, el dirigente Carlos González.

Pero el camino de Goodwin para convertirse en la principal arma ofensiva de los Gigantes, mientras sus estrellas están en París, fue uno inusual.

El armador estadounidense debutó en el BSN a principios de la temporada con los Cangrejeros de Santurce. Tras cinco juegos con Santurce en los que promedió 13.2 puntos y encestó sólo el 16.7 por ciento de sus intentos de tres, fue dejado en libertad y de inmediato Carolina lo firmó.

En 33 partidos con los Gigantes, Goodwin tiene una media de 22.5 puntos, casi el doble de lo que promediaba con los Cangrejeros. Un rendimiento que ni el propio González esperaba que tuviera en Carolina, a pesar de haberlo visto en diciembre en el Winter Showcase de la G-League, donde fue nombrado Jugador Más Valioso.

Aún así, el entrenador apostó en su talento y trató de descifrar la manera que la firma de Goodwin fuese una acertada y efectiva cuando compartiera la cancha con Waters. Una fórmula que podría ser exitosa o fracasar, ya que se trata de dos canasteros que necesitan el balón en sus manos. De hecho, González reveló que hasta el propio Goodwin tenía sus dudas acerca de si la dupla funcionaría.

“No hace mucho me enteré que cuando llegó Tremont (Waters), el agente, que es mi mismo agente, me dijo que él (Goodwin) no creía que esto iba a funcionar y quería irse. Nada, buscamos la manera de que funcionará y gracias a Dios ha sido muy bueno para nosotros”, confesó el estratega.

Los Gigantes y Goodwin ahora esperan por el resultado de la serie entre los Capitanes de Arecibo y los Osos de Manatí, que se decidirá hoy, sábado, en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

“Ambos equipos anotan muchísimo y los tres han defendido la cancha local. Ahora van para el último partido y allí cualquier cosa puede suceder. Nosotros, si es Arecibo, tenemos que ganar uno allá. Si es Manatí, nosotros somos cancha local. No sé cuándo va a comenzar la serie y qué cambiamos tendremos. Prepararnos un juego a la vez es la manera”, indicó González sobre las semifinales.