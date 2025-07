Mayagüez. Mientras había una algarabía en casi todos los rincones del Palacio de Recreación y Deportes en Mayagüez, reinaba un silencio sepulcral en el pasillo para llegar al camerino visitante.

Los Capitanes de Arecibo acababan de desperdiciar una ventaja de 20 puntos al caer, 89-87, ante los Indios en el séptimo juego de los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Por tercer año consecutivo, Arecibo no avanzó a la segunda etapa de la postemporada.

Quedaron eliminados de una forma similar a la campaña anterior, cuando Alfonso Plummer erró el disparo del gane frente a los Osos de Manatí. Esta vez, Plummer perdió el balance en los últimos segundos y los Indios recuperaron la posesión con cuatro segundos en el reloj.

Fue un golpe difícil de procesar para la franquicia más ganadora del nuevo milenio. La puerta del vestuario de los Capitanes, custodiada por miembros de su equipo de seguridad, no se movía.

El dirigente Juan Cardona se había ido, al igual que el director de operaciones Luis Gabriel “Gaby” Miranda y el apoderado José Baeza.

Los pocos jugadores que quedaban todavía estaban asimilando el hecho de que su temporada había acabado y se negaron a ofrecer declaraciones. El refuerzo Brandon Knight, Jugador Más Valioso de 2023, fue el único que accedió a hablar con GFR Media.

“Llevamos a este equipo (Mayagüez), que había estado jugando muy bien, a siete juegos. Siento que debimos haber ganado, pero eso es parte de la vida. Hay que aprender de lo bueno y de lo malo”, comentó Knight.

El armador con experiencia en la NBA opinó que la diferencia entre los Capitanes y los Indios fue que Arecibo jugó duro solo en los primeros 25 minutos, mientras que Mayagüez lo dejó todo en el tabloncillo hasta que sonó la chicharra. La realidad es que tiene razón.

El quinteto de la Villa del Capitán Correa se mantuvo arriba en la pizarra en la mayor parte del partido hasta que la tribu de Iván “Pipo” Vélez comenzó a reducir la brecha en el tercer parcial. Jeff Early Jr. encestó dos tiradas libres para darle a Mayagüez la ventaja por primera vez con 8:19 por jugar del cuarto periodo y el resto es historia.

“Los Indios tienen la oportunidad de ganar un campeonato. Han estado jugando bien todo el año. Han luchado los unos por los otros y los felicito. Se merecen esto que les está pasando. Jugaron los 40 minutos completos. El hecho de que estuvieron abajo por 20 puntos dos veces y remontaron es triste para nosotros, pero eso es lo que pasa cuando tienes un equipo al que no le importa quién anote o quién se lleve el crédito. Desde el principio he dicho que Mayagüez es un equipo muy desprendido, que juega con energía y no le importa quién reciba el reconocimiento. Ese es el resultado”, expresó Knight.

Tiene interés en volver al BSN

El importado de 33 años se subió esta temporada a la nave capitana después de que Arecibo lo adquirió en un cambio con los Piratas de Quebradillas por David Stockton. Knight no llegó en el inicio del torneo y se reportó a finales de abril.

Fue el líder ofensivo de los Capitanes con un promedio de 19.8 puntos por cotejo y confesó que le gustaría volver a Arecibo el próximo año. Sin embargo, admitió que no es un tema al que le ha dado mucha cabeza, ya que está a la espera del nacimiento de su tercer hijo.

“Mi esposa está embarazada. Voy a irme a mi casa ahora a pasar un tiempo con mi familia, así que estamos hablando de algo por lo que todavía falta mucho. Amé mi tiempo aquí, pero veremos qué pasa. Si yo vuelvo, sería una decisión que tome el equipo. Mi meta es seguir jugando en el BSN. Tienen mis derechos. Tengo ganas de seguir construyendo sobre lo que hicimos este año, pero todavía es muy temprano. Acabamos de terminar un juego muy emocional, así que es algo que sabremos con el tiempo”, compartió Knight.

Poco tiempo para adaptarse al estilo de Cardona

El refuerzo, que volvió esta temporada al BSN tras un año de ausencia por una rotura parcial del tendón peroneo del pie izquierdo, también señaló que los Capitanes tuvieron que adaptarse al estilo de juego de Cardona a solo semanas de arrancar los playoffs.

Arecibo había sido dirigido por Allans Colón hasta que la gerencia tomó la sorpresiva decisión de despedirlo el 19 de junio, luego de perder 10 de sus últimos 15 partidos.

Horas después de limitarse a agradecerle por sus servicios en las redes sociales, anunciaron a Cardona como su nuevo entrenador.

Juan Cardona, dirigente de los Capitanes de Arecibo. ( BSN / José Santana )

Fue una de esas movidas que solo ocurren en el BSN, ya que Cardona había renunciado a la dirección de los Piratas menos de una semana antes.

“No diré que fue difícil adaptarse a un nuevo dirigente, pero cuando tienes al mismo coach toda la temporada, con los mismos jugadores y los mismos esquemas, te sientes cómodo. Hacer un cambio como ese justo antes de los playoffs obliga a hacer ajustes”, indicó Knight.

“Estoy agradecido de que lo hicimos. Confío en nuestros dueños y en la gerencia para ponernos en una posición de ganar, pero hay un periodo de adaptación y, justo antes de los playoffs, no pudimos hacer todo lo que queríamos. Aun así, luchamos”, abundó.

Cuando Cardona retomó el timón de la nave capitana, muchas cosas cambiaron. Jugadores como Víctor Liz vieron sus minutos reducidos, a pesar de que en un momento fue considerado un fuerte candidato al premio de Jugador Más Valioso. Plummer, quien nunca jugó bajo las ordenes de Colón porque llegó a finales de junio, asumió su rol.

Cardona firmó un contrato de un año y se desconoce si volverá la próxima temporada como dirigente de los Capitanes.