Mayagüez. La chicharra sonó, y el Palacio de Recreación y Deportes en Mayagüez enloqueció.

Significaba el pase de los Indios a la final de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN), luego de remontar un déficit de 20 puntos ante los Capitanes de Arecibo en un séptimo y decisivo juego no apto para cardíacos.

Por tercera vez en su historia, la Sultana del Oeste estaba a cuatro victorias de competir por el campeonato de la denominada “liga más dura”, ese codiciado título que solo han levantado en una ocasión.

Esta vez, de la mano del mayagüezano Iván “Pipo” Vélez, quien más allá de ser el dirigente de la tribu, se ha convertido en un héroe para su pueblo y así se lo hizo saber la fanaticada cuando abarrotó el tabloncillo del Palacio para celebrar con los suyos.

PUBLICIDAD

“Primero decían que nosotros no teníamos un buen equipo. Después, que íbamos a quedar número 12. Luego, que ya mismo íbamos a bajar. Decían que los equipos iban a reforzarse y ahí nos iban a tumbar. ¿Tú te crees que a nosotros nos va a importar lo que piense alguien? Nos tienen que matar. No hay forma”, dijo Vélez a Primera Hora , entre el gentío que había en la cancha tras concluir el partido.

La emoción del técnico no era para menos. Los Indios habían silenciado, una vez más, a los críticos. Estuvieron al borde de la eliminación en los cuartos de final con una desventaja de 3-2, pero no se quitaron en ningún momento.

Remontaron el lunes un déficit de 17 puntos en el sexto juego, celebrado en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, de Arecibo, y, como parece que a Mayagüez le gusta ganar con drama, repitieron la hazaña el miércoles frente a 5,500 personas.

“Es carácter. Los chamacos míos también tienen redes y ellos leen cuando dicen que ellos no pueden hacer esto o lo otro. Ellos quieren callar a muchas personas también. Es cuestión de orgullo”, manifestó Vélez.

La realidad es que este equipo de los Indios luce distinto al de años anteriores. “Pipo” Vélez ha logrado crear algo especial en su pueblo, y así lo piensa Josué Erazo, quien fue traspasado a Mayagüez en la temporada muerta desde los Vaqueros de Bayamón. Un mes antes, Bayamón había adquirido a Erazo en un cambio con los Atléticos de San Germán.

PUBLICIDAD

El joven alero sabe de primera mano lo que es desafiar los pronósticos, pues en 2022 formó parte de la memorable corrida de San Germán, que terminó en una final definida en seis juegos contra los Vaqueros de Nelson Colón. Para el alero, la gran similitud entre ambos equipos es la forma como sus jugadores aceptan el rol que les asigna su dirigente por el hambre que tienen de ganar.

“Hoy me tocó hacer otro rol. Creo que eso es lo bonito de este equipo. En San Germán, había una magia cuando llegamos a esa final porque todo el mundo tenía esa hambre de lucir. Hoy fue esa prueba. (Luis) Cuascut, (Jeff) Early, (Jorge) Matos… los que no estaban en el ‘scouting report’ de ellos (Capitanes) fueron los factores x. Quizá hasta yo no estaba. Estoy bien orgulloso de mi equipo. Hoy tal vez yo no estuve tanto tiempo en cancha, pero fui el ‘cheerleader’ y creo que eso se contagia”, declaró Erazo.

“Era el más que lo quería. Yo no soy creyente de eso, pero hoy (ayer) fue el más que lo quería… Somos orgullosos. Ganamos dándolo todo o perdemos dándolo todo. Eso es Mayagüez”, añadió.

Josué Erazo agita su camisa para celebrar el pase de los Indios a la final de conferencia del BSN. ( BSN )

Erazo tuvo minutos limitados en el séptimo partido debido a que Vélez optó por darle más tiempo en cancha a Early. La estrategia funcionó, ya que Early fue el segundo mejor anotador de la tribu con 18 puntos en 26 minutos.

Pero Arecibo quedó atrás. Los Indios tienen un último obstáculo antes de avanzar a la final llamado los Leones de Ponce, quienes son dirigidos por Carlos Rivera.

“Ponce es tremendo equipo. Carlos Rivera fue uno de los tipos que firmó mi resumé. Lo que tengo por Carlos es admiración y respeto. Es amigo mío. Obviamente, él va a tirar todo lo que tenga para ganar y yo también. Será una competencia bien bonita”, comentó “Pipo” Vélez.

El primer juego de la Conferencia B entre los Indios y los Leones será este sábado en el Palacio de Recreación y Deportes a las 8:00 de la noche.