Dallas. Jalen Brunson anotó 28 puntos, la mayor cantidad del duelo, en su regreso tras una ausencia de dos partidos, Landry Shamet convirtió un par de triples en los últimos 1:02 minutos y provocó una falta ofensiva crucial en el último segundo, y los Knicks de Nueva York superaron el miércoles 113-111 a los Mavericks de Dallas.

El dominicano Karl-Anthony Towns sumó 18 puntos y 14 rebotes, mientras que Josh Hart facturó 16 puntos y diez tableros desde el banquillo por los Knicks, quienes ganaron por primera vez en cinco partidos como visitantes.

Brunson, quien había sufrido un esguince de primer grado en un tobillo, encestó un tiro libre con 3.8 segundos restantes para una ventaja de dos puntos. P.J. Washington de Dallas pasó el balón en el medio campo a Brandon Williams, quien se enfiló a la canasta y anotó con 0,7 segundos restantes, pero fue sancionado por cargar contra Shamet.

PUBLICIDAD

D’Angelo Russell y Naji Marshall anotaron 23 puntos cada uno desde el banquillo por los Mavericks, quienes han perdido cinco de sus últimos seis encuentros.

El base del Thunder de Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander lanza sobre Nique Clifford y Dennis Schröder de losKings de Sacramento el miércoles 19 de noviembre del 2025. ( Kyle Phillips )

Thunder mejora a una foja de 15-1 con victoria 113-99 ante Kings

Oklahoma City. Shai Gilgeous-Alexander anotó 33 puntos y el Thunder de Oklahoma City ganó su séptimo partido consecutivo para mejorar a una marca de 15-1 al vencer el miércoles 113-99 a los Kings de Sacramento.

Chet Holmgren sumó 21 unidades y Lu Dort anotó sus 14 puntos en la segunda mitad, incluidos 11 en el último cuarto para el campeón defensor. El Thunder ha ganado los tres enfrentamientos con los Kings.

Dennis Schroder anotó 21 tantos y DeMar DeRozan agregó 17 para los Kings, quienes perdieron su séptimo partido consecutivo. El pívot de los Kings, Domantas Sabonis, no jugó debido a molestias en su rodilla izquierda.

El Thunder comenzó la temporada con un par de victorias en doble tiempo extra y tuvo algunos momentos ajustados antes de finalmente perder contra Portland. Desde esa derrota, han ganado todos los partidos, con un margen promedio de 20.3 puntos. Todos han sido por cifras dobles. Incluyendo una victoria por 24 unidades sobre Golden State y un triunfo por 29 sobre los Lakers en noches consecutivas la semana pasada en casa.

La exestrella del Thunder, Russell Westbrook, como de costumbre, recibió una cálida bienvenida del público de Oklahoma City durante las presentaciones de los titulares. Fue el MVP de la liga en 2017 y dos veces campeón de anotación con el Thunder.