Los Criollos de Caguas sumaron este miércoles su segunda victoria consecutiva en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) al pintar de blanco, 2-0, a los Senadores de San Juan en el Estadio Hiram Bithorn.

Con este resultado, Caguas escaló al quinto puesto de la tabla de posiciones con marca de 2-6, mientras San Juan se mantuvo en el sótano con 1-7.

Seis brazos de la Yegüita se encargaron de maniatar la ofensiva de los Senadores, permitiendo apenas seis hits. El veterano zurdo Héctor Santiago abrió con 4.1 entradas de calidad y Roel Ramírez se llevó la victoria en relevo, con dos retirados, ambos por la vía del ponche.

Además de Santiago y Ramírez, completaron la blanqueada Wyatt Olds, Alex Claudio, Yacksel Ríos y José Espada, quien logró su segundo salvamento.

La primera carrera del encuentro llegó en el cuarto episodio con sencillo de Jancarlos Cintrón que impulsó a Nelson Velázquez. Este abrió la entrada con doble, avanzó a la antesala con toque de sacrificio de Noah Myers y anotó con el batazo productor de Cintrón.

En el quinto capítulo, un error del relevista zurdo Sidney Duprey tras un toque de Luis Vázquez permitió la segunda anotación en las piernas de Bryan Torres.

Jarrod Cande cargó con la derrota por los Senadores, luego de permitir la primera carrera en 1.1 entradas de trabajo.

Torres, Velázquez y Luis Vázquez encabezaron la ofensiva criolla con dos hits cada uno, mientras Calvin Estrada conectó dos de los seis incogibles de San Juan.

Carolina sigue segundo

En el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, los Gigantes de Carolina doblegaron, 10-1, a los Leones de Ponce.

De esta manera, Carolina mejoró su récord a 6-2 y se quedó sólo en el segundo puesto de la tabla de posiciones de “La Pro”. El tercer lugar ahora le pertenece a Ponce con registro de 5-3.

Un error en el tiro del campocorto de los Leones, Edwin Díaz, tras un batazo de Deniel Ortiz provocó que los Gigantes rayaran su primera anotación, en las piernas de J.D. González, en la parte alta de la tercera entrada.

En el siguiente episodio, J.D. González empujó la segunda anotación de Carolina con su segundo sencillo de la noche, mientras que el primer bate Gabriel Cancel se sacrificó con elevado en el siguiente turno para ampliar la ventaja 3-0.

Sin embargo, la ofensiva de los Gigantes no se contuvo ahí. Johnathan Rodríguez le siguió con un doble hacia el jardín izquierdo por lo que el abridor de los Leones, Orlando Ortiz-Mayr fue relevado por José Solá. Entonces, Ortiz conectó una potente línea impulsora de dos carreras para colocar la pizarra 5-0.

Los Gigantes recurrieron a la producción de sencillos, el juego pequeño y a su veloz corrido de base en la quinta entrada para, con un ramillete de cinco carreras, cortarle un poco la respiración a los Leones, quienes vieron aumentar su desventaja 10-0.

Ponce marcó su primera carrera en el desafío con una línea de hit al jardín izquierdo en el episodio de la suerte, la séptima entrada.

El derecho José Cruz se adjudicó su segundo triunfo de la campaña luego de no permitirle libertades a los Leones en una y dos tercios de entrada, en la que propinó un ponche.

En cambio, Ortiz-Mayr (0-1) cargó con el revés al permitir cinco carreras, cuatro de ellas limpias en su salida de tres y dos tercio de entradas. Toleró cinco hits, dio dos bases por bolas y retiró por la vía del ponche a cuatro bateadores.

Santurce sella el triunfo en la novena entrada

En el Isidoro “Cholo” García, los Cangrejeros de Santurce regresaron a la ruta ganadora al derrotar, 7-2, a los campeones Indios de Mayagüez.

Así las cosas, Santurce permanece en el primer lugar del torneo con marca 7-1. En tanto, Mayagüez ocupa el cuarto lugar con su récord de 3-5.

Con un elevado de sacrificio de Johneshwy Fargas y un sencillo de Shed Long Jr., los Cangrejeros anotaron dos carreras a los Cangrejeros al inicio del partido.

La tribu acortó distancia en la tercera entrada cuando Anthony García pegó un rodado hacia el jardín izquierdo para que Emmanuel Rivera anotara y pusiera la pizarra 2-1.

Santurce recuperó la ventaja en el pizarrón cuando el importado Spencer Packard consiguió su décima carrera impulsada en la temporada con una línea al jardín derecho para el 3-1 en el quinto acto.

Más adelante, Jalen Miller se robó el plato para que los Indios le tocaran la puerta a los Cangrejeros, 3-2, en la séptima entrada. No obstante, Santurce se fue en escapada al rayar cuatro carreras en la novena entrada producto de dobles consecutivos de Rubén Castro y Fargas para sellar el triunfo.

El zurdo Luis Leroy Cruz (1-2) cargó con el revés al darle paso a tres carreras en cuatro y dos tercios de entradas. El triunfo le correspondió a José Pena (2-0), quien permitió una carrera en dos episodios.

La acción de la liga invernal continúa el jueves, cuando los Criollos visiten a los Indios en el Estadio Isidoro “Cholo” García, los Gigantes reciban a los Cangrejeros en el Estadio Roberto Clemente Walker y los Leones midan sus fuerzas con los Senadores en el Estadio Hiram Bithorn. Todos los partidos serán transmitidos por el canal de la liga en YouTube a partir de las 7:00 p.m.